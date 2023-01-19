الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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رياضة

هالاند وألفاريز يقودان هجوم مانشستر سيتى لمباراة توتنهام

إرلينج هالاند
إرلينج هالاند

استقر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق توتنهام هوتسبير، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويقود إرلينج هالاند هجوم فريق مانشستر سيتي في مباراة الليلة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون موراليس.

خط الدفاع: لويس، جون ستونز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

وسط الملعب: رودري، إلكاي جندوجان، جاك جريليتش.

الهجوم: رياض محرز، إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.


فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: أورتيجا مورينو، كيل والكر، روبن دياز، كالفين فيليبس، جواو كانسيلو، أيمريك لابورتي، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، فيل فودين.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة للغاية، بعدما خسر أمام جاره وغريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 1-2، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تلقى فريق مانشستر سيتي هزيمة قاسية ومفاجئة أمام ساوثهامبتون بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

في المقابل، يرغب فريق توتنهام هوتسبير، تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل اقتحام المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ويدخل فريق توتنهام هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام أرسنال بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، كما تلقى فريق مانشستر سيتي هزيمة قاسية ومفاجئة أمام ساوثهامبتون بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يحتل توتنهام هوتسبير المركز الخامس برصيد 33 نقطة.
 

بيب جوارديولا إرلينج هالاند هالاند مانشستر سيتى توتنهام هوتسبير الدورى الانجليزى

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