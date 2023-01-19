«سويلم» يستعرض خطة حماية الشواطئ ضمن مشروع التعاون المشترك مع هولندا

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفيذ خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة وعوامل النحر.

يأتى ذلك فيما عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة موقف الدراسات الخاصة بهيئة حماية الشواطئ ضمن مكونات مشروع "التعاون المشترك فى البحوث التطبيقية للمياه بين مصر وهولندا".

ولفت وزير الموارد المائية والري إلى أنه تم وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، وذلك للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة.

ونوه الدكتور سويلم، إلى الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 58 كيلو مترا بأربع محافظات هى كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، لافتاً إلى أن المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع، بهدف إنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية، والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة المشروعات المنفذة.

حماية المناطق الساحلية والشواطئ في خمس محافظات

إجتماع وزير الرى

كما أكد وزير الموارد المائية والري، أهمية مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى نحو 69 كيلو مترا في خمس محافظات ساحلية، وذلك لحماية المناطق الساحلية والشواطئ والمناطق المنخفضة بها نتيجة تأثيرات المناخ.

إجتماع وزير الرى



تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور سامي سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا والمشرف على معهد بحوث الميكانيكا، والدكتور أيمن الجمل مدير معهد بحوث الشواطئ، والمهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ، والدكتورة يمنى العوامرى الأستاذ بالجامعة الأمريكية، والدكتور سيد دويدار أستاذ مساعد بمعهد بحوث الهيدروليكا، والدكتورة إيمان رجب بالمكتب الفني للوزير، والمهندس عبدالرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمي.