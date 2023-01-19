الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد لطفى يكشف عن شخصيته فى مسلسل «عملة نادرة»

محمد لطفي
محمد لطفي

يواصل الفنان محمد لطفي تصوير دوره ومشاهده ضمن أحداث مسلسل “عملة نادرة” الذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم والمقرر عرضه للجمهور ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

وكشف محمد لطفي عن دوره الذي يجسده خلال مسلسل “عملة نادرة" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام" ونشر صورا له من داخل لوكيشين التصوير وهو يرتدي الزي الصعيدي وعلق على الصورة قائلًا: “شداد أول مرة أعمل صعيدي مع النجمة نيللي كريم والمخرج الواعد ماندو العدل رمضان 2023”.

مسلسل عملة نادرة

ويواصل صناع وأبطال مسلسل عملة نادرة تصوير العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من أكبر جزء منه قبل حلول شهر رمضان المقبل، حيث يستعد صناع المسلسل إلى السفر لمحافظة سوهاج مطلع شهر فبراير المقبل من أجل تصوير عدد من المشاهد هناك.

وفى سياق متصل يجري ماندو العدل، عمليات مونتاج الحلقات التي يقوم بالانتهاء من تصويرها ضمن أحداث المسلسل، حيث يقوم بتصوير المشاهد وعمل المونتاج بعد التصوير مباشرة لتسليم أكبر عدد من الحلقات، استعدادًا للمنافسة بشكل مبكر على السباق الذي يعد الأهم والأضخم على مدار العام. 

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما معا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما معا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

الفنان محمد لطفى محمد لطفي مسلسل “علمة نادرة” علمة نادرة نيللي كريم النجمة نيللي كريم مسلسلات شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

رئيس «ايتيدا»: نسعى لمضاعفة أعداد المتخصصين فى مجال الإلكترونيات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023

مخترع يعاني من التوحد بالغربية يطالب المسئولين بالتكفل بعلاجة هو وشقيقه

«نار» أحدث أعمال النجم مدحت صالح الغنائية على «يوتيوب» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

(التحرش).. دائما بين قوسين في الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران

أمام مجلس الأمن.. مصر ترفض اقتحام مسئولين إسرائيليين للأقصى وتحذر من خطورة الانتهاكات

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل