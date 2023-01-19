محمد لطفى يكشف عن شخصيته فى مسلسل «عملة نادرة»

يواصل الفنان محمد لطفي تصوير دوره ومشاهده ضمن أحداث مسلسل “عملة نادرة” الذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم والمقرر عرضه للجمهور ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

وكشف محمد لطفي عن دوره الذي يجسده خلال مسلسل “عملة نادرة" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام" ونشر صورا له من داخل لوكيشين التصوير وهو يرتدي الزي الصعيدي وعلق على الصورة قائلًا: “شداد أول مرة أعمل صعيدي مع النجمة نيللي كريم والمخرج الواعد ماندو العدل رمضان 2023”.

مسلسل عملة نادرة

ويواصل صناع وأبطال مسلسل عملة نادرة تصوير العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من أكبر جزء منه قبل حلول شهر رمضان المقبل، حيث يستعد صناع المسلسل إلى السفر لمحافظة سوهاج مطلع شهر فبراير المقبل من أجل تصوير عدد من المشاهد هناك.

وفى سياق متصل يجري ماندو العدل، عمليات مونتاج الحلقات التي يقوم بالانتهاء من تصويرها ضمن أحداث المسلسل، حيث يقوم بتصوير المشاهد وعمل المونتاج بعد التصوير مباشرة لتسليم أكبر عدد من الحلقات، استعدادًا للمنافسة بشكل مبكر على السباق الذي يعد الأهم والأضخم على مدار العام.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما معا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما معا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.