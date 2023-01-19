محمود علاء رجل مباراة البنك الأهلى والاتحاد السكندرى

حصد محمود علاء جائزة رجل مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاتحاد السكندري قد قلب الطاولة على البنك الأهلي، وتمكن من تحويل تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل علاء هدف التعادل للاتحاد مع البنك الأهلي.

والهدف هو الأول لـ محمود علاء بقميص زعيم الثغر، والأول له في الدوري منذ 615 يوما، إذ كان آخر هدف سجله كان بقميص الزمالك أمام إنبي في الجولة 22 من موسم "2020-2021".

ونجح الاتحاد السكندري في الارتقاء إلى المركز السادس بعد هذا الفوز برصيد 22 نقطة، بينما احتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.