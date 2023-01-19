الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التخطيط تبحث الفرص الاستثمارية فى الطاقة المتجددة مع «إنفيجن» الصينية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع لي تشانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة انفيجن الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة المصرية في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، منها مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثمارية للدولة المصرية، ودوره في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات أبرزها النقل النظيف وتحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث تمتلك مصر محطة بنبان، وهي أهم وأكبر مشروعات الطاقة الشمسية بالعالم خلال السنوات الأخيرة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية لمجموعة انفيجن الصينية في مصر في مجال الطاقة المتجددة خلال الفترات القادمة.

وشهدت زيارة الوزيرة إلى دافوس بسويسرا عقد عدة لقاءات ثنائية مع وزراء دوليين وكذا رؤساء تنفيذيين لشركات ومؤسسات كبرى؛ لبحث فرص جذب الاستثمارات لمصر وتعزيز التعاون بين الحكومات المختلفة وكذا مشاركة القطاع الخاص الدولي.

وتشمل أجندة مشاركات الوزيرة، خلال فعاليات المنتدى، المشاركة بجلسة حول تمكين الاستثمار في التحول من صافي الصفر، بالإضافة إلى المشاركة بالمائدة المستديرة المنعقدة تحت عنوان التخطيط للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف COP، إلى جانب مشاركتها بحوار أصحاب المصلحة بعنوان بين السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط، كما تشارك بحوار حول عشاء تغير المناخ في الشرق الأوسط، وكذا مشاركتها بجلسة استراتيجية حول مستقبل النمو.

وتضم أجندة الوزيرة، خلال تواجدها بدافوس، لقاءها عددًا من وزراء الدول الأخرى، والتي تمثلت أبرزها في لقاء وزير الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى لقائها مع وزير الدولة في المستشارية الاتحادية الألمانية، إلى جانب لقاء وزير التخطيط والمالية بزامبيا. 

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط انفيجن الصينية دافوس المنتدي

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