الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق الاجتماع التنفيذي الأول لمبادرة «المواطن القدوة» بالدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى محافظة الدقهلية، رئيس اللجنة التنفيذة لمبادرة “المواطن القدوة”، اليوم الخميس، الاجتماع التنفيذي الأول لبحث الاستعدادات الأولية لتنفيذ وإطلاق مبادرة "المواطن القدوة".

حضر الاجتماع كل من النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ و النائبة آية فوزى فتى عضو مجلس النواب والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة وطارق دهب مدير الإدارة العامه للشباب ومنى جوده مدير إدارة التعليم المدنى وأحمد محمد أبوالقاسم نائب منسق عام مؤسسة القادة بالدقهلية والدكتورة ريهام محفوظ عضو الهيئة الإستشارية العليا لمؤسسة القادة و الدكتورة رباب عصفور رئيس رئيس لجنة التدريب بالمؤسسة وناجى اسماعيل مدير المركز الإعلامى بالمديرية وعصام رمضان بإدارة الشباب بالمديرية.

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جانب من الاجتماع 

وخلال الاجتماع، تحدثت الدكتورة منى عثمان، عن آليات الاستعداد لإطلاق فعاليات مبادرة “المواطن القدوة” بنطاق محافظة الدقهلية، بالاستعانة بمراكز الشباب والأندية المتواجدة بنطاق المنحافظة والتنسيق مع الجهات الاخرى كالتربية والتعليم والتضامن والأزهر والاوقاف والجامعة.

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جانب من الاجتماع 

وأكد الدكتور حسام الهلالى، منسق عام مؤسسة القادة بالدقهلية ونائب رئيس اللجنة، أن مبادرة "المواطن القدوة "تهدف إلي إبراز النماذج الوطنية المتميزة من مختلف فئات المجتمع وفى جميع المجالات وتكريم هذه النماذج ماديًا ومعنويًا متسهدفة في مرحلتها الأولي الشباب والنشء والمواطنين من مختلف الفئات العمرية بغض النظر عن السن والدين ويتم اختيار هذه الشخصيات من خلال فرق عمل تجوب المحافظة على مستوى مراكز الشباب و الإدارات الفرعية بالتعاون مع المؤسسة وفق عدد من المعايير والضوابط تسبقها مجموعة من الندوات والمحاضرات حول المبادرة.

وأكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، على أهمية دور مراكز الشباب والأندية الرياضية وغيرها من المؤسسات في التكوين الإيجابي للشخصية، وأن عليها أدوار كبيرة في التوعية بنماذج القدوة لما لها من أدوار عديدة في التأثير الملموس على النشء والشباب، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق داخل المجتمع، متمنيه أن تصبح المبادرة حالة مجتمعية.

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