الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

إنفوجراف

لا مجال للخوف.. رسائل الرئيس السيسى من الأكاديمية العسكرية المصرية (إنفوجراف)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الخميس، الأكاديمية العسكرية المصرية.

وشهد الرئيس السيسي عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة، وتنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة.

وقال الرئيس السيسي إن الدولة المصرية سعت الدولة لتخفيف تداعيات جائحة «كورونا» والأزمات الأخرى على المواطن، مؤكدًا أن مصر قادرة على تخطي الأزمات بالإصرار والعمل.

وتابع: "الأمور في مصر ستكون أفضل وأفضل.. وأنا مطمئن للقادم"، مشيرًا إلى أن الدولة أنهت أزمة البضائع التي كانت موجودة في الموانئ، وجرى الإفراج عنها، وأن مصر لا تواجه أزمة في الدولار.

وخلال تفقده، التقى الرئيس السيسي بأسر وأهالي الطلبة المستجدين بالأكاديمية العسكرية المصرية.

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