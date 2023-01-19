رومانو: أرسنال أنهى اتفاقه مع تروسارد ويعلن ضمه قريبًا

كشفت تقارير صحفية عن تطور موقف انتقال ليوناردو تروسارد، لاعب وسط فريق برايتون ألبيون لصفوف فريق أرسنال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعثرت مفاوضات التجديد بين لاعب الوسط البلجيكي وإدارة نادي برايتون خلال الفترة الماضية، وبات قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري وهو مايجعله حرًا للتوقيع لأي فريق منذ مطلع شهر يناير الجاري.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات فإن تروسارد وافق على الشروط التي عرضها عليه نادي أرسنال للانضمام لصفوفه، مشيرًا إلى أن الأندية الأخرى المهتمة بضمه أخبرت بالفعل بقراره.

وأكد رومانو أن الشروط الخاصة باللاعب تم الاتفاق عليها بنسبة 100%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الاتفاق بين الناديين خلال وقت قريب للغاية.

تروسارد بدأ مسيرته بالفريق الأول لنادي جينك البلجيكي، وانتقل منه إلى نادي لوميل يونايتد على سبيل الإعارة في يناير 2013، ثم عاد للفريق وانتقل في الصيف ذاته إلى نادي ويستيرلو البلجيكي لمدة عام، وعاد لجينك في صيف 2014، قبل أن يعار مجددًا لنادي لوميل يونايتد في 2014 لمدة عام آخر ثم العودة لجينك في صيف 2015 والإعارة إلى نادي لويفين، في صيف 2015 والعودة لجينك في 2016.

ولعب تروسارد 3 مواسم بقميص فريق جينك قبل الانتقالل صفوف برايتون ألبيون في صيف 2019.

ومثل تروسارد فريق جينك في 120 مباراة سجل خلالها 39 هدفًا، وصنع 21 لزملائه في الفريق.

كما لعب 121 مباراة بقميص فريق برايتون ألبيون وسجل 25 هدفًا وصنع 14 لزملائه.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي توتنهام هوتسبير أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب البلجيكي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وتقدم بعرض لضمه ولكن إدارة برايتون رفضت العرض.