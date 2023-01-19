لافيينا يهزم تليفونات بنى سويف ويحتفظ بقمة الصعيد.. وبترول أسيوط يفوز على التليفونات

احتفظ فريق لافيينا بصدارة المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني بعد فوزه على أسمنت أسيوط بهدف سجله عادل نور في الدقيقة 15 في المباراة التي أدارها الحكم محمد عباس قابيل، ليرتفع رصيد لافيينا إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد أسمنت أسيوط عند 17 نقطة .

وفاز بترول أسيوط على تليفونات بني سويف بهدف سجله مصطفى صدفة في المباراة التي أدارها الحكم محمود ناصف، ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 34 نقطة ويتوقف رصيد التليفونات عند 10 نقاط.

وواصل الجونة نزيف النقاط وتعادل مع شبان قنا بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم محمد كابو ليرتفع رصيد الجونة إلى 29 نقطة ورصيد شبان قنا إلى 14 نقطة.

وفاز الألومنيوم على المقاصة بهدفين نظيفين سجلهما فوزي شعبان في المباراة التي أدارها الحكم أحمد الدليل؛ ليرتفع رصيد الألومنيوم إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد المقاصة عند 26 نقطة.

وفاز الفيوم على طامية بهدف سجله السعيد كمال من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد حليم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليرتفع رصيد الفيوم إلى 119 نقطة ويتوقف رصيد طامية عند 14 نقطة.

وفاز كيما على المنيا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم جلال أحمد ليرتفع رصيد كيما إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد المنيا عند 15 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم كيما بهدف سجله الغيني باري في الدقيقة 22 وفي الشوط الثاني سجل عبد الله شرقية الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 81 وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وحقق فريق ديروط فوزا كبيرا وهزم المدينة المنورة 4-1 في المباراة التي أدارها الحكم أحمد جابر؛ ليرتفع رصيد ديروط إلى 119 نقطة ويتوقف رصيد المدينة المنورة عند 9 نقاط.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم أحمد سعد للمدينة المنورة وتعادل سامسون أوني لديروط وفي الشوط الثاني سجل محمود الزيني وأحمد سعيد وأحمد حسن الأهداف الثاني والثالث والرابع لديروط.