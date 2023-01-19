صبحى: مصر صاحبة الريادة العالمية فى الإسكواش ونسعى للحفاظ على صدارة التصنيف العالمى

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش عاصم خليفة، ومجموعة من لاعبي المنتخبات الوطنية الذين حققوا عدة إنجازات في مختلف البطولات التي شاركوا بها الفترة الماضية.

حضر الاجتماع لاعبات منتخب السيدات الحاصلات على لقب بطولة إنجلترا المفتوحة يناير ٢٠٢٣، الحاصلات على المراكز الأولى وهما "تاليا أشرف، حبيبة رزق"، بالإضافة إلى "حازم ثروت، مروان عسل، يوسف سالم"، وأعضاء الأجهزة الفنية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تميز الإسكواش المصري وتصدر التصنيف العالمي للعبة، وتحقيق أبطال مصر ألقاب المنافسات التي يخوضونها تأكيداً على ريادة مصر في تلك اللعبة، مشيراً إلى تكاتف الجميع سعياً لاستدامة الإنجازات، والحفاظ على هذه الصدارة العالمية في الإسكواش.

وقدم الوزير التهنئة للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للإسكواش وأولياء أمورهم على جهدهم وإنجازاتهم التي يحققونها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في قادم البطولات.

وشهد الاجتماع من وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبدالأول محمد مساعد الوزير، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير.

الدكتور أشرف صبحي

الدكتور أشرف صبحي

الدكتور أشرف صبحي

الدكتور أشرف صبحي

الدكتور أشرف صبحي

الدكتور أشرف صبحي

الدكتور أشرف صبحي

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