الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صبحى: مصر صاحبة الريادة العالمية فى الإسكواش ونسعى للحفاظ على صدارة التصنيف العالمى

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش عاصم خليفة، ومجموعة من لاعبي المنتخبات الوطنية الذين حققوا عدة إنجازات في مختلف البطولات التي شاركوا بها الفترة الماضية.

حضر الاجتماع لاعبات منتخب السيدات الحاصلات على لقب بطولة إنجلترا المفتوحة يناير ٢٠٢٣، الحاصلات على المراكز الأولى وهما "تاليا أشرف، حبيبة رزق"، بالإضافة إلى "حازم ثروت، مروان عسل، يوسف سالم"، وأعضاء الأجهزة الفنية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تميز الإسكواش المصري وتصدر التصنيف العالمي للعبة، وتحقيق أبطال مصر ألقاب المنافسات التي يخوضونها تأكيداً على ريادة مصر في تلك اللعبة، مشيراً إلى تكاتف الجميع سعياً لاستدامة الإنجازات، والحفاظ على هذه الصدارة العالمية في الإسكواش.

وقدم الوزير التهنئة للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للإسكواش وأولياء أمورهم على جهدهم وإنجازاتهم التي يحققونها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في قادم البطولات.

وشهد الاجتماع من وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبدالأول محمد مساعد الوزير، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير.

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
IMG-20230119-WA0017
IMG-20230119-WA0017
IMG-20230119-WA0012
IMG-20230119-WA0012
IMG-20230119-WA0011
IMG-20230119-WA0011
IMG-20230119-WA0009
IMG-20230119-WA0009
IMG-20230119-WA0010
IMG-20230119-WA0010
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري الاتحاد المصري للاسكواش الانتصارات التصنيف العالمي الحاصلات الدكتور محمد الكردى رئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

اعترافات صادمة لعصابة استغلال الأطفال في مدينة نصر

نحو هيكل عربي موحد.. سياسيون: «قمة أبو ظبي» تقييم لحصاد تحركات 2022

طلاء «مضاد للبول» لمنع الرجال من قضاء حاجتهم فى شوارع لندن

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل لذوي الهمم بشركة مواد غذائية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية