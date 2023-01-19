«كلية أصول الدين» تعلن آخر موعد لتلقي ملخصات أبحاث المؤتمر الدولي

قررت كلية أصول الدين بالقاهرة مد فترة تسلم ملخصات أبحاث مؤتمرها الدولي الرابع بعنوان: «وسائل التواصل الحديثة بين المكتسبات الحضارية والثوابت الاجتماعية من منظور إسلامي» حتى ٢٥ من يناير، علمًا بأن آخر موعد لتلقي أبحاث المشاركين كاملة هو يوم 15 من فبراير 2023م.

ويهدف المؤتمر الذي تقيمه الكلية في الفترة من 21 إلى 22 من شعبان 1444هـ الموافق 13 و 14 من مارس 2023م بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد سعيد أحمد البسيوني، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، إلى تعزيز دور وسائل التواصل الحديثة؛ بإظهار الجوانب المشرقة المتفقة مع تعاليم الإسلام، والملائمة لقيمه وأخلاقه، وإبراز تأثيراتها (الإيجابية والسلبية) على الفرد والأسرة والمجتمع، ومناقشة القضايا الكلية والجزئية المتعلقة بها من منظور إسلامي، وطرح الحلول المناسبة لمشكلاتها، والإفادة منها في خدمة التراث الإسلامي، ودفع الشبهات المثارة حوله، وكيفية تسخيرها في المحافظة على الثوابت الدينية والقيم المجتمعية، والإفادة من إسهامات المؤسسات الدينية وخططها في التعامل المثمر مع وسائل التواصل الحديثة وتطبيقاتها على أرض الواقع، وإبراز الرؤى الشرعية لدى علماء الفكر الإسلامي في كيفية استخدام وسائل التواصل الحديثة في مجالات الدعوة الإسلامية، وتجديد الخطاب الديني، وتصحيح الأفكار المغلوطة عن الإسلام الحنيف ببيان أنَّه الدين الشامل الكامل، الذي يُعنى بكلِّ صغيرة وكبيرة في شتى مجالات الحياة دون انعزالٍ عن الواقع، أو رفضٍ لمظاهر التقدم الحضاري، وبيان إسهامات الأزهر الشريف متمثلًا في أعرق أروقته كلية أصول الدين بالقاهرة في المشاركة المجتمعية في القضايا المعاصرة؛ تأديةً لواجب الوقت، وقيامًا بدوره المنشود في خدمة الدين والوطن والإنسانية.

ويتضمن المؤتمر المزمع عقده ثلاثة محاور رئيسة تناقش دور وسائل التواصل الحديثة بين المكتسبات الحضارية والثوابت الاجتماعية من منظور إسلامي هي:

المحور الأول: وسائل التواصل الحديثة المفهوم والأهمية والهدف.

المحور الثاني: المكتسبات الحضارية لوسائل التواصل الحديثة من منظور إسلامي.

المحور الثالث: وسائل التواصل الحديثة (مشكلات وحلول) من منظور إسلامي.

وتضم الأمانة العامة للمؤتمر كلًّا من: الدكتور مصباح منصور موسى، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور جميل إبراهيم تعيلب، وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور مجدي عبد الغفار حبيب، رئيس وحدة الجودة.