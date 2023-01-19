الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: زيادة سعر توريد القمح يشجع الفلاحين ويقلل الفاتورة الاستيرادية

النائب علاء عبدالنبي
النائب علاء عبدالنبي

قال  النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومةً برفع سعر توريد أردب القمح بمثابة أكبر حافز للمزارعين وتشجيعهم على زيادة مساحات زراعات القمح، وهو ما يقلل  فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة، خاصة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة نسبة معدلات التوريد لصالح الحكومة .

وأشاد عبدالنبي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته للحكومة برفع أسعار توريد القمح لدعم الفلاح المصرى من ألف جنيه إلى 1250 جنيها، خطوة هامة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد عضو مجلس النواب أن المشروعات الزراعية القومية والكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع انحاء البلاد سيكون لها دورها الإيجابى والكبير فى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي لمصر من مختلف المحاصيل والسلع الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية بمختلف دول العالم مطالباً من الحكومة تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الزراعى.

وأشار إلى أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والأرز خلال السنوات القليلة القادمة اذا استمرت الحكومة فى سياساتها برفع أسعار توريد هذه المحاصيل بما يتناسب مع أسعارها العالمية، مؤكداً أن الواقع يؤكد أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى بعد اطلاق الرئيس السيسى للعديد من المشروعات القومية الزراعية فى جميع أنحاء البلاد.

النائب علاء عبدالنبي مجلس النواب اردب القمح زراعات القمح عبد الفتاح السيسي المحاصيل الاستراتيجية

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