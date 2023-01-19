قافلتان دعويتان من وزارة الأوقاف لمدينتي الحمام وسيوة بمطروح

قال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، إن وزير الأوقاف وجه بتنفيذ قافلتين دعويتين لإدارة سيوة وأخرى لإدارة الحمام لتنشيط العمل الدعوي واهتماما ورعاية للمحافظات الحدودية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن مدة القافلة 10 أيام وينتظرها برنامج دعوي مكثف يومي بالمساجد الكبرى بسيوة والحمام، مشيرا إلى أن بدأ اليوم النشاط بسيوة عن أهمية العلم في حياتنا خلال ندوة بمكتبة مصر العامة بسيوة.

وأضاف "عبد البصير" أن الندوة دارت حول أهمية العلم والتحصيل المعرفي في حياتنا، واغتنام مرحلة الشباب، وأن نواكب متطلبات العصر للارتقاء بأنفسنا ليكون لنا دور في النهوض ببلدنا، جاء ذلك بحضور الشيخ محمد منصور حسن مدير إدارة أوقاف سيوة ، والشيخ راغب السيد راغب، والشيخ رمضان محمد العجمى، والشيخ حجاج عرفات محمد، والشيخ رمضان عبداللطيف.

وأشار إلى أن الندوة أكدت على أهمية تحصيل العلوم المختلفة، وضرورة أن ننهل من العلم وأن يكون هدفنا هو الجد والاجتهاد من أجل التفوق، وأن يكون قدوتنا دائما المصطفى صل الله عليه وسلم.



واكد على أن في ختام الندوة تم الإجابة على استفسارات رواد المكتبة من الفتيان والفتيات، مشيرا إلى أن يأتي تنظيم الندوة بمتابعة من أسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح ، وتحت إشراف محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة.

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