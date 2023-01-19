الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: نتائج قمة أبوظبى ستؤدى لتكامل القدرات العربية لمواجهة التحديات المشتركة

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس في قمة أبوظبي تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلًا عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، حيث استهدفت قمة أبوظبي التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف النائب نادر الخبيري، في تصريحات صحفية اليوم، أن العديد من نقاط القوة التي تملكها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمنح اللقاءات المشتركة مع الأشقاء العرب أهمية خاصة، فدائمًا تنادى مصر في تلك الملتقيات العربية المحورية بضرورة تعزيز قدرتنا الجماعية، على مواجهة مختلف الأزمات استنادًا على أسس واضحة تقوم على تكريس مفهوم الوطن العربي الجامع من ناحية، والدولة الوطنية ودعم دور مؤسساتها الدستورية من ناحية أخرى.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطالما نادى في حضور الأشقاء العرب، إلى تبني الصيغ الفعلية التي من شأنها التحقق في أرض الواقع، لتعزيز قيم مشتركة مثل حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان، ونبذ الطائفية والتعصب، والقضاء على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وقطع الطريق أمام أية محاولات لدعمهم أو منحهم غطاءً سياسيًا، أو توظيفهم من قبل بعض القوى سواء الإقليمية أو الدولية لإنشاء مناطق نفوذ لها في العالم العربي.

وأشاد النائب نادر الخبيري، بقمة أبوظبي وما طرحته من مقاربات مواجهة الأزمات المستجدة عالميًا، بحضور مصر ممثلة في زعيمها عبدالفتاح السيسي، والتي دعا إليها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحضور سلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الأمر الذي يبرز أهمية تلك القمة في حضور زعماء العرب.

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن مخرجات تلك القمة ستؤدي إلى حالة من تكامل القدرات العربية لإنشاء منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء، ومكافحة الآثار السلبية لظاهرة الاستقطاب الدولي الآخذ في التصاعد في الفترة الأخيرة.

التنظيمات الإرهابية الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب نادرالخبيري القمة الثلاثية الاستقرار الإقليمي الشعوب العربية السلم الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

«الدستور» تحصد جائزتين و3 شهادات تقدير فى مسابقة الصحافة المصرية 2022

مع قرب معرض الكتاب.. «الباز» يطلق مبادرة «تسعير الكتب»: الناشرين مش سماسرة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

الغرف التجارية: قرار إدراج الجنيه للتعامل به مع روسيا يسهم فى تنمية الصادرات

اتحاد الصناعات المصرية: إعلان روسيا إدراج الجنيه يساعد على زيادة التبادل التجارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

فلسطين تدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير إسرائيل غير القانونية

مستوطن إسرائيلى يحاول دهس 4 أطفال فلسطينيين بالضفة الغربية