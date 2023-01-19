برلمانى: نتائج قمة أبوظبى ستؤدى لتكامل القدرات العربية لمواجهة التحديات المشتركة

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس في قمة أبوظبي تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلًا عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، حيث استهدفت قمة أبوظبي التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف النائب نادر الخبيري، في تصريحات صحفية اليوم، أن العديد من نقاط القوة التي تملكها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمنح اللقاءات المشتركة مع الأشقاء العرب أهمية خاصة، فدائمًا تنادى مصر في تلك الملتقيات العربية المحورية بضرورة تعزيز قدرتنا الجماعية، على مواجهة مختلف الأزمات استنادًا على أسس واضحة تقوم على تكريس مفهوم الوطن العربي الجامع من ناحية، والدولة الوطنية ودعم دور مؤسساتها الدستورية من ناحية أخرى.



وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطالما نادى في حضور الأشقاء العرب، إلى تبني الصيغ الفعلية التي من شأنها التحقق في أرض الواقع، لتعزيز قيم مشتركة مثل حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان، ونبذ الطائفية والتعصب، والقضاء على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وقطع الطريق أمام أية محاولات لدعمهم أو منحهم غطاءً سياسيًا، أو توظيفهم من قبل بعض القوى سواء الإقليمية أو الدولية لإنشاء مناطق نفوذ لها في العالم العربي.



وأشاد النائب نادر الخبيري، بقمة أبوظبي وما طرحته من مقاربات مواجهة الأزمات المستجدة عالميًا، بحضور مصر ممثلة في زعيمها عبدالفتاح السيسي، والتي دعا إليها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحضور سلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الأمر الذي يبرز أهمية تلك القمة في حضور زعماء العرب.



وأوضح النائب نادر الخبيري، أن مخرجات تلك القمة ستؤدي إلى حالة من تكامل القدرات العربية لإنشاء منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء، ومكافحة الآثار السلبية لظاهرة الاستقطاب الدولي الآخذ في التصاعد في الفترة الأخيرة.