الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

حبس
حبس

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس 4 أشخاص لاتهامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزيتون في القاهرة، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهم مبالغ مالية، عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس مدينة نصر نيابة مدينة نصر مباحث القاهرة قسم شرطة الزيتون

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