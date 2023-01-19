الدفاع الأمريكي: سنواصل دعم الشعب الأوكراني في تصديه للعملية العسكرية الروسية

قال وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الألمانية برلين إن ألمانيا تظل واحدة من أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تطلعه للعمل عن كثب مع وزير الدفاع الالمانى الجديد بوريس بيستوريوس الذى تولى حقيبه الدفاع رسميا اليوم الخميس.

وقال أوستين :نشعر بأسف بالغ إزاء تحطم مروحية أوكرانية أمس، ومصرع نحو 14 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي.

وتابع: الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب الأوكراني في تصديه للعملية العسكرية الروسية والدفاع عن وحدة أراضيه، معربا عن شكره للحكومة الألمانية على كل ما قامت به لتعزيز قوة الدفاع الذاتي لأوكرانيا، مشيرا إلى أن مساهمات المانيا ومساعداتها وتدريبها للقوات الأوكرانية "لا يقدر بثمن".

كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها بدبابات ليوبارد

دعت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إلى تعزيز دفعات الأسلحة الموجهة إليها "بشكل كبير" في مواجهة الجيش الروسي، ذاكرة 12 دولة بينها تركيا وألمانيا، تملك دبابات من طراز ليوبارد تطالب بها كييف منذ فترة.

وقال وزيرا الدفاع والخارجية الأوكرانيان أوليسكي ريزنيكوف ودميترو كوليبا في بيان مشترك "نوجه نداء إلى كل الدول الشريكة التي سبق وقدمت مساعدة عسكرية أو تدرس هذه الإمكانية ندعوها فيه إلى تعزيز مساهمتها بشكل كبير".

السويد تعلن تزويد ألمانيا بمدافع «آرتشر» طويلة المدى التى تطلبها كييف

وأعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، عن تزويد بلاده لألمانيا مدافع آرتشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فبعد اجتماع للحكومة، كشف رئيس وزراء السويد خلال مؤتمر صحفي عن أول قرار لبدء تسليم أنظمة مدفعية من طراز "آرتشر" إلى أوكرانيا.

الكرملين: تسليم كييف أسلحة طويلة المدى سيؤدي إلى تصعيد خطير

وحذر الكرملين، اليوم الخميس، من أن تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية؛ سيؤدي إلى تصعيد خطر في النزاع المسلح بين موسكو وكييف.