رئيس هيئة التراث السعودى يزور قلعة قايتباى بالإسكندرية

استقبل محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية بقلعة قايتباي، الدكتور جاسر الحريش، رئيس هيئة التراث السعودي، والوفد المرافق له.

رافق الوفد الدكتور إسلام سليم، رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، وبحضور محمد عز، المشرف على قلعة قايتباي، وقدم مفتشو آثار القلعة شرحًا وافيًا للوفد، استعرض فيه كل تاريخ القلعة ومراحل تطورها وأعمال الترميم التي شهدتها قلعة قايتباي في العصور المختلفة.

وحرص الوفد على تفقد كل جوانب قلعة قايتباي من واجهات القلعة والأسوار الخارجية والأسوار الداخلية والسراديب الساحلية ومنطقة الحمام البيزنطي والبرج الرئيسي والمقعد السلطاني وبرج المراقبة وحواصل القلعة والصهريج الأثري ومسجد القلعة الأثري، وحرص الوفد على التقاط الصور والفيديوهات التذكارية.

وأشاد الوفد بقلعة قايتباي وروعة الموقع الأثري.

وتشهد قلعة قايتباي أعمال الصيانة والترميم، التي تجرى على قدم وساق عقب انتهاء نوة الفيضة الكبرى، حيث يقوم إخصائي الترميم الدقيق بمنطقة آثار الاسكندرية بأعمال الصيانة والترميم بالسراديب الساحلية والواجهات الخارجية للقلعة والأسوار الداخلية والخارجية ودرجات السلالم، في سبيل إظهار القلعة الأثرية والتاريخية بالمظهر الحضاري اللائق.

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