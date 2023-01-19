الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حكام مباريات اليوم وترتيب فرق مجموعة الصعيد فى القسم الثانى

محمد عباس قابيل
محمد عباس قابيل

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء الحكام الذين سيقومون بإدارة المباريات السبع التي ستقام اليوم في الأسبوع الخامس عشر والأخير بالدور الأول في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني.

ويدير محمد كابو حكم منطقة بورسعيد مباراة الجونة وشبان قنا ويساعده كيرلس نزيه وأحمد أنور من منطقة الفيوم ومعهم محمد رمضان "ماندو" حكما رابعا من منطقة سوهاج.

ويدير محمد عباس قابيل من منطقة القاهرة مباراة لافيينا وأسمنت أسيوط ويساعده أحمد فتحي عيسى من منطقة البحيرة وأحمد عبد المعطي زهرة من منطقة المنوفية ومعم مجدي خاطر حكما رابعا من منطقة القاهرة.

ويقوم الحكم محمود ناصف من منطقة كفر الشيخ بإدارة مباراة بترول أسيوط وتليفونات بني سويف ويساعده عادل حسان وأحمد عبدالراضي ومعهم أيمن أبوالعز حكما رابعا من منطقة سوهاج.

ويدير محمد حليم حكم منطقة المنوفية مباراة ديربي محافظة الفيوم بين طاميه والفيوم ويساعده أحمد جمال من منطقة المنوفية و أشرف عابدين من منطقة البحر الأحمر ومعهم محمد عبدالحميد حكما رابعا من منطقة القليوبية.

ويتولى جلال أحمد حكم منطقة أسيوط مباراة كيما أسوان والمنيا ويساعده عمر بكري من منطقة قنا ومحمد عزوز من منطقة سوهاج ومعهم محمد حسين فكري حكما رابعا من منطقة أسيوط.

ويدير أحمد الدليل حكم منطقة أسوان مباراة الألومنيوم ومصر المقاصة ويساعده حسام مصطفى وعبدالله عبد الفتاح من منطقة المنيا.

فيما يدير أحمد جابر حكم منطقة الإسكندرية، مباراة ديروط والمدينة المنورة ويساعده إيميل ماهر من منطقة الإسكندرية وإسلام ضياء من منطقة الفيوم.

 ترتيب فرق مجموعة الصعيد قبل مباريات اليوم 

  1. لافيينا  32 نقطة
  2. بترول أسيوط  31 نقطة
  3. الجونة  28 نقطة
  4. المقاصة  26 نقطة
  5. النصر للتعدين 20 نقطة
  6. الألومنيوم  19 نقطة
  7. كيما 19 نقطة
  8. أسمنت أسيوط  17 نقطة
  9. ديروط  16 نقطة
  10. الفيوم  15 نقطة
  11. المنيا  15 نقطة
  12. طامية  14 نقطة
  13. ملوي  14 نقطة
  14. شبان قنا  13 نقطة
  15. تليفونات بني سويف 10 نقاط
  16. المدينة المنورة  9 نقاط.
دوري القسم الثاني محمد كابو محمد عباس قابيل محمود ناصف محمد حليم

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