الكرملين: تسليم كييف أسلحة طويلة المدى سيؤدي إلى تصعيد خطير

حذر الكرملين، اليوم الخميس، من أن تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى تصعيد خطر في النزاع المسلح بين موسكو وكييف.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "هذا الأمر قد يكون خطرا جدا، سيعني ذلك أن النزاع سينتقل إلى مستوى جديد لا يشي بالخير للأمن الأوروبي"، حسبما أوردت وكالة فرانس برس في خبر عاجل الآن.

وجاء ذلك بعد وقت قليل من إعلان السويد أنها قررت تزويد أوكرانيا بمدافع آرتشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة، على ما أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترسون.

بعد اجتماع للحكومة، كشف رئيس وزراء السويد خلال مؤتمر صحفي عن "أول قرار لبدء تسليم أنظمة مدفعية من طراز آرتشر إلى أوكرانيا".

من جهته، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، تردّد ألمانيا في تزويد أوكرانيا دبابات حديثة من طراز ليوبارد، في ظلّ تقارير تفيد بأنّ برلين لن تسلم كييف آليات من هذا النوع إلّا في حال أرسلت واشنطن دبابات من طراز أبرامز.

وقال زيلينسكي خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عبر الفيديو: "هناك أوقات يجب ألا نتردّد فيها أو نقارن. عندما يقول أحدهم +سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر+، لا أظن أنّ هذه الاستراتيجية الصحيحة التي يجب اتباعها".

كذلك، كرّر زيلينسكي عزمه استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، داعياً شركاءه الغربيين إلى تزويده مزيدا من الأسلحة.

وقال متحدّثاً بالأوكرانية "هدفنا هو تحرير كلّ أراضينا". وأضاف "القرم أرضنا وبحرنا وجبالنا. أعطونا أسلحتكم وسنستعيد أرضنا".

اجتماع بقاعدة رامشتاين

ومن المقرر أن يجتمع حلفاء أوكرانيا الغربيون ومزوّدوها بالأسلحة غدا الجمعة في قاعدة رامشتاين التي تديرها الولايات المتحدة في ألمانيا.

وقال زيلينسكي "نحن بحاجة إلى كلّ القوة المتوافرة لأننا نحارب هذا الاستبداد الكبير"، مضيفاً "لا يمكننا أن نفعل ذلك (القتال) فقط بالحافز والمعنويات".

وشبه الرئيس الأوكراني الأسلحة بـ"لقاح ضدّ الاستبداد الروسي".

ورداً على سؤال بشأن القتال على الجبهات، قال إنها "لا تشهد ركودا" بل "تباطؤا" خلال الشتاء.

وسئل زيلينسكي عمّا إذا كان تحطّم المروحية الذي أدى إلى مقتل وزير داخلية البلاد و13 آخرين الأربعاء قرب كييف، "حادثاً أو شيء أكثر خطورة".

أجاب "التحقيق جارٍ. تدرس فرضيات عدة ولست مخوّلاً التحدّث عن أيّ منها حتى انتهاء التحقيقات".