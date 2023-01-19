الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وفاة شخص وإصابة العشرات فى حادث تدافع أمام ملعب نهائى «خليجى 25»

الجماهير
الجماهير

أكد مصدر طبي عراقي، صباح اليوم الخميس، وجود حالة وفاة وإصابة العشرات بجروح، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة العراق ضد عمان في نهائي كأس الخليج العربي «خليكي 25».

ويستعد فريق العراق لمواجهة نظيره عمان، على ملعب "البصرة الدولي"، في نهائي كأس الخليج العربي «خليكي 25».

ومن المقرر أن تنطلق مباراة العراق ضد عمان في نهائي كأس الخليج العربي «خليكي 25»، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


وفاة شخص وإصابة العشرات في حادث تدافع أمام ملعب نهائي «خليجي 25»

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلًا عن أحد المصادر الطبية، فإن هناك حالة وفاة وأكثر من 60 إصابة بين المشجعين بمحيط ملعب "البصرة الدولي" نتيجة التدافع، مشيرًا إلى وجود حالات حرجة بين المصابين.

من جانبها، أكدت شبكة بي إن سبورت "beIN Sports" الإخبارية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أيضًا أن ملعب "البصرة الدولي" الذي سيحتضن المباراة النهائية التي ستجمع بين العراق وعمان، شهد تدافعا قويا بين الجماهير أسفر عن وفاة شخص وإصابة العشرات الذي وصل عددهم إلى أكثر من 60 شخصًا حتى الآن، قبل ساعات من انطلاق اللقاء.

 

يذكر أن بطولة «خليجي 25» قد انطلقت يوم 6 يناير الماضي، في العراق، بمشاركة 8 منتخبات، هي: العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات واليمن.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من وجود حادث آخر أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين، جراء حادث سير لحافلة تقل مشجعين على طريق محافظة البصرة، لحضور مباراتي نصف نهائي "خليجي 25".

 

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في نهائي "خليجي 25"

ومن المقرر أن تُذاع مباراة العراق وعمان في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25"، على قنوات Alkass One HD وKSA Sports 1 HD بالإضافة إلى قناة Oman Sport HD.

خليجي 25 نهائي كأس الخليج العربي العراق عمان كأس الخليج العربي

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