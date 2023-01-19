الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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كاتب صحفى: مصر الدولة الوحيدة التى تملك احتياطى سلع يكفى 6 أشهر

جريدة الدستور

قال وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، إن الدولة المصرية تعمل بكل جدية واهتمام؛ من أجل العبور من الأزمة التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

 وأضاف زين الدين خلال حواره مع برنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية «صدى البلد» الخميس، أن تلك الأزمة يعاني منها العالم كله، مؤكدًا أنه بالرغم من التضخم العالمي والأزمة الغذائية الخطيرة التي يعاني منها العالم إلا أن مصر حريصة جدًا على توفير احتياطي من السلع يكفي لمدة ستة أشهر.
وتابع: «لا توجد دولة في العالم لديها احتياطي يكفي لمدة ستة أشهر إلا مصر، والرئيس السيسي حريص على هذا الأمر جدًا».

احتياطي احتياطي السلع احتياطي السلع في مصر أزمة الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية

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