الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

11 مصابًا في حادث تصادم بأسوان (صور)

الحادث
الحادث

وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل أعلى كوبري إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن 11 مصابًا، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف؛ لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل أعلى الكوبرى التابع لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

الحادث
الحادث
الحادث
الحادث
أسوان تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل كوبرى إدفو شمال محافظة أسوان 11مصاب الجهات الامنية الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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