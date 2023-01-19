سول تعزي نيبال بحادث الطائرة المنكوبة وتطلب تعاونها لإعادة رفات ضحيتين كوريتين

أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن الرئيس يون سيوك-يول، بعث برسالة تعزية إلى رئيس الوزراء النيبالي في حادث سقوط الطائرة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 70 راكبا، من بينهم كوريين جنوبيين، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضحت الخارجية الكورية إنه تم تسليم الرسالة إلى رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال داهال، يوم الأربعاء، لتقديم التعازي لأسر الضحايا نيابة عن حكومة وشعب كوريا الجنوبية.

وأضافت أن "يون" طلب في الرسالة أيضا تعاون نيبال بشأن إعادة رفات الضحيتين الكوريتين، وهما لأب وابنه، اللذين لقيا مصرعهما بين ضحايا الحادث، حسبما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأعلن رئيس وزراء نيبال يوم الاثنين يوم حداد وطني، وشكلت الحكومة لجنة للتحقيق في سبب الكارثة.

وقالت الشرطة النيبالية إن الآمال في العثور على ناجين من أسوأ كارثة جوية في البلاد منذ عقود تتلاشى".

وقال المتحدث باسم الشرطة، تيك براساد راي لبي بي سي "من غير المرجح أن يكون هناك ناجين"، مضيفًا أن الفرق عثرت على أشلاء في مكان الحادث.

وقُتل 68 شخصا على الأقل عندما تحطمت طائرة متجهة من كاتماندو، إلى مدينة بوخارا السياحية واشتعلت فيها النيران صباح الأحد.

وأظهرت لقطات من هاتف محمول طائرة شركة يتي للخطوط الجوية وهي تنحدر بحدة مع اقترابها من المطار، ولم يتضح بعد سبب الحادث، ولنيبال لديها تاريخ مأساوي من حوادث الطيران المميتة.

وأظهرت تقارير تلفزيونية محلية رجال الإنقاذ وهم يتدافعون حول أجزاء متفحمة من الطائرة التي اصطدمت بالأرض في ممر نهر سيتي، على بعد كيلومتر واحد فقط من المطار.