الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإسكان»: حملات لإزالة المخالفات والظواهر العشوائية بـ3 مدن

خلال الحملة
خلال الحملة

وجه المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بضرورة استمرار الحملات الخاصة برفع الإشغالات ومواجهة جميع مظاهر العشوائية بالمدينة، مشيرًا إلى أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة المرافق، قامت بشن حملة لرفع الإشغالات بعدة أحياء بالمدينة شملت مول النوران بالحى الأول ومول لازورد بالحى ٨ ومول الحرمين بالحي ١٦ ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بكوبرى هايبر، بجانب منع عددٍ من مركبات الـ"تروسيكل" للنباشين بجميع أنحاء المدينة.

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وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وعدم السماح بالتعدى على حقوق المواطنين والدولة فى الأرصفة والطرق العامة.

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وفي ذات السياق، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عدم التهاون مع أي مخالفات بنائية بالمدينة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة والإدارات المختصة بالجهاز، بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

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وأوضح رئيس جهاز العبور أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية لمبانٍ مخالفة بقطعة أرض بمنطقة مزارع عرابي وإيقاف الأعمال الخاصة بقطعة أرض بمنطقة الـ٨٠٠ متر بالحي الأول، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، كما تم تنفيذ قرار غلق وسحب عداد كهرباء بقطعة أرض بالحي السادس لاستغلال غرف السطح كسكن.

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وأشار رئيس جهاز العبور إلى أنه تم تشكيل حملة إشغالات ليلية تحت إشراف إدارتي الأحياء والأمن بمعاونة شرطة المرافق، حيث استهدفت الحملة جميع المحاور والطرق الرئيسية ومحيط المراكز التجارية والمساجد والميادين الكبرى بالمدينة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا حرص الجهاز على القضاء على الظواهر العشوائية والحد من ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة، والتي تسبب إعاقة لحركة سير السيارات والمواطنين وتسيء للمظهر الحضاري للمدينة.

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وأضاف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة من الإدارات المختلفة بالجهاز وشرطة التعمير، أسفرت عن تنفيذ قرار استرداد قطعة أرض بمنطقة المخازن السابق تخصيصها لإحدى الشركات نظرًا لانتهاء مدة مقابل الانتفاع، وعدم موافقة السلطة المختصة على تمليك القطعة وعودة أصولها لملكية الجهاز.

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وأشار رئيس جهاز مدينة السادات إلى أنه تم شن حملة أخرى مشكلة من الإدارات المختصة بالجهاز، أسفرت عن تنفيذ قرار سحب وحدة سكنية بحي الزيتون لعدم استحقاق الوحدة ومخالفة القواعد، وكذا غلق وتشميع بدرومين بالشريط المميز لممارستهما أنشطة "ورشة ألوميتال - لف مواتير" مخالفة لشروط التعاقد والتخصيص.

وشدد المهندس رجب سالمان على جميع الإدارات بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.

وجه المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز العبور إزالة فورية لمبان مخالفة استمرار الحملات الخاصة برفع الإشغالات مواجهة جميع مظاهر العشوائية بالتنسيق مع شرطة المرافق

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وائل لطفي

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