وزير الرى: إنشاء 1500 منشأ للحماية من السيول

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف المهم فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبًا على قطاع المياه.

الحماية من اخطار السيول

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن ذلك يأتى نظرًا لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كإحدى النتائج السلبية للتغيرات المناخية.

حماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية وخطوط الاتصالات والغاز

ولفت الدكتور هانى سويلم، اليوم الخميس، إلى أن مشروعات الحماية من أخطار السيول تهدف لتوفير الحماية للمواطنين، وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الاتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء، والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفي، بما يضمن استدامة مصدر المياه.

٣٢ مليون جنيه لحماية نخل بسيناء من أخطار السيول

مشروعات الحماية من اخطار السيول

وأوضح الدكتور سويلم: أنه وإيمانًا من الوزارة بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، فإنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى شبه جزيرة سيناء، حيث انتهت أعمال حماية وادى الجرافى بمركز نخل بشمال سيناء من أخطار السيول بتكلفة ٣٢ مليون جنيه، ونهو تنفيذ عملية إنشاء ١٠ خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بمركز نخل بتكلفة تتجاوز ٢ مليون جنيه، ونهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز ٤٨ مليون جنيه.