الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و654  شاحنة، و72 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 38000 طن بضائع، 383 شاحنة، 59 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 271 شاحنة، و13 سيارة. 

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين "الحرية 1" و"دليلة"، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة WINTER SEA على متنها 33000 طن فحم بترولي قادمة من الكويت، والسفن الثلاث "أمل" و"دليلة" و"الحرية 2"، كما تم تداول 2380 طن بضائع عامة ومتنوعة 170 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة "سينا". 

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث "سينا" و"بريدج" و"ايلة"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانئها.

الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر أكثر الوجهات شعبية البحر الاحمر المدن السياحية المصرية حركة الصادرات صحيفة الديلي ميل البريطانية

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