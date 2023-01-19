ارتفاع أسعار الذهب عالميًا فوق مستوى 1900 دولار للأوقية، بعد تعزز تراجع التضخم الأمريكي من التوقعات بإبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.26% إلى 1909.24 دولار للأونصة.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفاع قدره 0.19 بالمائة إلى 1910.70 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى سجل البلاتين مكاسب بنسبة 0.27%، ليصل إلى 1.048.30 دولار.

وانخفض البلاديوم بنسبة 0.58% إلى 1.704.03 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس 2022 عند 2550.58 دولار، وتراجعت الفضة بنسبة 0.69% إلى 23.483 دولار.

وسجل النحاس تراجع بنسبة 0.60% ليصل إلى 42025 دولارات، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

كما لقي المعدن الأصفر دفعة من تعليقات مسؤولين بمجلس الاحتياطي، تفيد باحتمال إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم في ديسمبر. ومع ذلك، فحذروا من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تعود بالنفع على الذهب؛ لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

وساعد تراجع الدولار أيضا في دعم أسعار الذهب ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات سابقة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بشكل قوي في ديسمبر في الوقت الذي ما زالت فيه سوق العمل تعاني من الشح ولكن مسؤولي بنك الاحتياطي الاتحادي قد يستمدون بعض الدعم من ارتفاع متوسط في الأجور.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم، ويرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.