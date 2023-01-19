الخميس 19 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفين وإزالة الأعطال

جريدة الدستور

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية موسعة على الطرق السريعة؛ لتحقيق الانضباط المروري، والحفاظ على سلامة المواطنين.

ودفعت إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وأيضاً الكشف عن متعاطي المواد إدارة المرور، بسيارات أمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.

ونشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف؛ للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزارة بشن حملات مرورية على الطرق السريعة؛ لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كافة الطرق.

الإدارة العامة للمرور حملات مرورية الانضباط المروري الحملات المرورية

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