مشاركة الرئيس السيسى فى قمة أبوظبى تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، في قمة أبوظبي التشاورية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس.

وتناولت الصحف وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقب ترؤسه مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية.

وكتبت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس السيسي، شارك في قمة أبوظبي التشاورية، التي جمعت قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن القمة بجانب الرئيس السيسي، ضمت الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة القول: "إن مشاركة الرئيس في قمة أبوظبي تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلًا عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، حيث تهدف قمة أبوظبي إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

من جهتها، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن القادة استعرضوا عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، مشددين على أهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي في التعامل مع هذه التحديات، مؤكدين الروابط التاريخية الراسخة بين دولهم، وأشاروا إلى أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين بلدانهم وعلى المستوى العربي هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل، كما أكدوا رؤيتهم المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، مشددين على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وتحت عنوان "السيسي وبن زايد يشاركان في مجلس قصر البحر" ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي شارك مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مجلس قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونقلت (الأخبار) عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن مجلس قصر البحر يعقد أسبوعيًا بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور الإمارات وكبار رجال الدولة والمسئولين بالإمارات والمواطنين.

وفي الشأن الحكومي، وتحت عنوان "د. مدبولي.. في مؤتمر صحفي: 1250 جنيهًا لتوريد إردب القمح.. بدلًا من 1000" أفادت صحيفة (الجمهورية) بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن عن أن الحكومة أقـرت خـلال اجتماعها حافزًا إضافيًا لتوريد إردب القمح بقيمة 1250 جنيهًا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي؛ ليكون هناك سعر مجزٍ لتوريد القمح الموسم المقبل للفلاحين، بدلًا من 1000 جنيه.

ونقلت (الصحيفة) عن الدكتور مدبولي، القول:"إن الحكومة ستدعم السلع الغذائية الأساسية، مثل الذرة والفول الصويا، وسوف يتم الإعلان عن أسعار تعاقدية لزراعة هذه المنتجات بعائد مجزٍ للفلاح"، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية والفجوة الدولارية والحفاظ على العملة الأجنبية.

وأضاف أنه تمت الموافقة على المبادرة الجديدة لدعـم الـقـطـاعـات الإنتاجية «الصناعية والزراعية» ليتم البدء في تطبيقها بداية من الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنها تحل محل المبادرة 8٪ والتي تم إلغاؤها، مشيرًا إلى أنها تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك في إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.

بدورها، أشارت صحيفة (الأهرام) إلى أن رئيس مجلس الوزراء، أكد - خلال المؤتمر الصحفي - أن صادرات مصر في 2022 ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار، مقارنة بـ45 مليار دولار العام الماضي، وأن الواردات غير البترولية سجلت 80 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بكل قوة لتقليل الفاتورة الاستيرادية والفجوة الدولارية؛ للقضاء على هذه الفجوة خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن الحكومة لديها خطة واضحة لتدبير الموارد الدولارية على مدى 2023، وذلك من خلال حجم كبير من الإجراءات التي تتخذها الحكومة، موضحًا أنه لم يتم إعلانها إلا بعد التنفيذ، موضحًا أنه تم الإفراج عن بضائع من المواني بقيمة 4.8 مليار دولار في الفترة من 14-17 يناير الجاري.

وأوضحت (الأخبار) أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت في متابعة ورصد السلع والرسائل التي يتم الإفراج عنها من الموانئ وتشكيل مجموعات عمل ولجان؛ للمرور على الأسواق لمواجهة الغلاء في الأسعار، ومتابعة خروج الواردات من السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج والأعلاف من الموانئ ورصدها ومتابعة وصولها إلى المخازن ثم الخروج إلى المصانع وبدء الإنتاج والتشغيل، وخروج السلع من المصانع حتى الوصول إلى التجار والمنافذ ومزارع الدواجن والماشية والأسماك، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، مثل التموين والصناعة والمالية والتنمية المحلية والزراعة والداخلية بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية والغرف التجارية بالمحافظات.. كما تقوم اللجان بمتابعة تداول السلع من أماكن الإنتاج أو الموانئ وتداولها في الأسواق حتى الوصول للمستهلك النهائي.

وفي شأن حكومي آخر، نشرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "بحضور رئيس الوزراء: توقيع عقدي تقديم خدمات استشارية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة" أن رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع عقدي تقديم خدمات استشارية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة؛ وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والاستشاري البلجيكي إيليا جريد؛ بحضور د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "بعد تصديق رئيس الوزراء: 125 قيادة في 25 محافظة بالحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية" أن وزير التنمية المحلية هشام آمنة أعلن عن أن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قام بالتصديق على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتي تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة، موضحًا أنه اعتمد رسميًا الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية؛ بناء على العرض الذي قدمه لرئيس مجلس الوزراء.

وكتبت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "لتوزيع 200 ألف صندوق مواد غذائية.. «حياة كريمة» تطلق المرحلة الرابعة من «وصل الخير»" أن مؤسسة «حياة كريمة» أعلنت عن إطلاق المرحلة الرابعة من قوافل مبادرة «وصل الخير» لتوزيع 200 ألف صندوق مواد غذائية في عدد من المحافظات، وذلك في إطار خطة الحماية الاجتماعية للمؤسسة والدعم الغذائي وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، ووفقًا للاستطلاع الميداني لفرق الرصد التابعة للمؤسسة فقد تم تخصيص القوافل المحملة بصناديق المواد الغذائية لمحافظات أسوان والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والدقهلية.. كما تأتي تلك المبادرات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار الدور التنموي الذي يقوم به التحالف وأعضاؤه لدعم الفئات المستحقة.

وفي تناولها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أشارت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية شمال كييف"، إلى تحطم مروحية قرب روضـة أطفال في منطقة كييف؛ أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان، وذلك وفق ما أعلنت الشرطة الأوكرانية، ولم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا.

من جانبها، أكدت صحيفة (الأهرام) أن مصر تقدمت بخالص التعازي لحكومة وشعب أوكرانيا في وفاة وزير داخلية أوكرانيا وضحايا الحادث.. حيث أعرب السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية عن خالص المواساة لذوي الضحايا جراء هذا الحادث الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

عربيًا.. أفادت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "فلسطينيون يتصدون لجيش الاحتلال لدى تأمينه اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس" بأن مدينة (نابلس) الفلسطينية شهدت مواجهات عنيفة في وقت متأخر من أمس بعد أن اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، منطقة قبر يوسف بالمنطقة الشرقية من المدينة، موضحة أن شوارع المدينة تحولت إلى ساحة حرب، حيث خرج سكان المدينة وتصدوا لجيش الاحتلال ومستوطنيه بالحجارة والزجاجات الحارقة.