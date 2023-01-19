أحزاب تشيد برفع سعر توريد القمح: يشجع المزارعين ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

أشادت الأحزاب السياسية بإعلان الحكومة زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين لتشجيع المزارعين.

وأشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين وإعلان الحكومة عن زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من 1000 إلى 1250 جنيها، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح مما سيعود بالنفع على كافة المواطنين، وتوفير كمية أكبر من القمح وهو ما سيكون لها مردود اقتصادي جيد خاصة في ظل الأزمات التي يعاني منها العالم.

وأوضح الحزب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يقوم بجهود من أجل الاطمئنان دائمًا، على ملف الأمن الغذائي المصري، وتوجيهه بتوريد القمح من المزارعين بسعر مجز يدعم أهالينا من الفلاحين المصريين.

وثمن الحزب جهود الرئيس السيسي لدعم الفلاح المصري، مؤكدا أن تلك الجهود أتت ثمارها إذ أن سعر توريد قصب السكر والبنجر، الذي حددته الحكومة سابقًا للفلاحين، كان مجزيا، مؤكدا أن توريد القمح، خلال 2023، بالسعر العالمي يدعم الفلاح، حيث أن هذه الخطوة ستشجع المزارعين.

- يساهم في تشجيع المزارعين على التوسع في المساحات المزروعة بالقمح

من جانبه ، قال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بزيادة سعر توريد القمح من المزارعين إلى 1250 جنيه، يساهم في تشجيع المزارعين على التوسع في المساحات المزروعة بالقمح، وزيادة معدلات التوريد للصوامع الحكومية، بما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من المحصول الاستراتيجي، وخصوصا أن مصر تأتي في مقدمة الدول المستوردة للقمح.

وأضاف في بيان له أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تحقيق سعر عادل لتوريد القمح المحلى، وحصول المزارعين على حقوقهم، ويحفزهم على زيادة كميات التوريد، وخصوصا أن مصر تستورد نحو 12 مليون طن من القمح سنويا، لسد احتياجات المواطنين من رغيف الخبز.

وأوضح أن تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة سعر توريد القمح ومن قبلها سعر توريد قصب السكر، يساهم الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، وخصوصا أن القمح والسكر من السلع الاستراتيجية، التى شهدت ارتفاعات قياسية في الأسعار بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس حزب الحرية المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مصلحة المزارعين من خلال تقديم حوافز إيجابية تشجعهم على زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمحصول القمح، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وعدم الضغط على الدولار وباقى العملات الأجنبية، وهذا يأتي في إطار خطة الدولة في استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية وزراعتها بمحصول القمح.

- قرار رشيد يعكس حجم الاهتمام الحكومي بأحوال الفلاح المصري

ووصف اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من ألف جنيه إلى 1250 جنيهًا بالقرار الرشيد الذي يعكس حجم الاهتمام الحكومي بأحوال الفلاح المصري ومراعاة ظروفه الحياتية ودعم جهوده التي تصب في النهاية في صالح اقتصاد الدولة، مشددًا على أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف اتخاذ عدة قرارات تحفيزية وبالأخص في سعر توريد القمح.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية أن القمح يعد من السلع الاستراتيجية التي تهتم بها الدولة كونه مرتبطًا بسلة غذاء المواطن ارتباطًاوثيقًا ومباشرًا وبالتالي أي قرارات داعمة لهذه السلعة هي قرارات داعمة للقطاع الغذائي بصفة عامة ودعم للفلاح المصري، الأمر الذي يستهدف أيضًا دعم التحركات الحكومية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الرئيسية، موضحًا أن دعم قطاع الزراعة وتطوير المنظومة الزراعية في مصر إحدى الخطوات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا للنهوض بقطاع الزراعة في مصر.

وأضاف اللواء رؤوف السيد علي، أن التوجيهات الرئاسية خلال المرحلة الاخيرة تعلي من شأن المواطن، وتقدم تيسيرات تخفف عنه أعباء الحياة وتداعيات الأزمات العالمية، وبالأخص في قطاع الصناعة والزراعة وتنفيذ المشروعات الصناعية والزراعية، الأمر الذي يدعم بشكل مباشر الاقتصاد الوطني.

- القرار سيشجع المزارعين على توريد محصول القمح للحكومة

وأشاد حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، بعد لقائه مزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، مؤكدا أن القرار سيشجع المزارعين على توريد محصول القمح للحكومة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال أبو العطا، إن زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين سيسهم في تشجيع الفلاح على زراعة القمح، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مؤكدا أن تلك الخطوة ستعوض مزارعي القمح في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف رئيس الحزب، أن هذا القرار سيرفع سعر توريد أردب القمح من المزارع إلى الحكومة، الأمر الذي يدعم الفلاح ويخفف الأعباء عنه، وكذلك سيشجع الفلاح على زراعة القمح وتعظيم الإنتاج، مما يحد من الاستيراد.

وأوضح أن هذا السعر يعد سعرًا مرضيًا لكافة المزارعين في الوقت الراهن، علاوة على أنه يحفز المزارعين على توريد القمح للحكومة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيقضي بدوره على تجار الأزمات، فضلا عن أنه سيدعم الفلاح ويشجع المزارعين على التوريد للحكومة.

وأكد أنه مما لا يخفى على أحد أن القمح سلعة استراتيجية مهمة وأن قرار رئيس الوزراء سيؤدي إلى زيادة توريد القمح هذا الموسم للحكومة، موضحًا أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ستساعد هذه القطاعات على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والزراعة والنهوض بها؛ لزيادة الإنتاج وتعزيز المكون المحلي واستهداف زيادة الصادرات.

وشدد على أن الرئيس السيسي يقدّر جيدًا دور الدولة في التدخل لدعم قطاع الغذاء في مصر، والقمح هو أحد أهم السلع الاستراتيجية على الإطلاق، موضحا أننا سنشهد خلال الفترة المقبلة تطورا كبيرا في دعم قطاع الزراعة في مختلف المستويات وتقديم كل سبل الدعم للفلاح المصري حتى نصل للاكتفاء الذاتي من معظم السلع الرئيسية.