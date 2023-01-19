الرئيس السيسى يدير حوارًا مفتوحًا مع طلبة الكلية الحربية.. ويشيد بمستوى إعدادهم

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددًا من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على حمام السباحة التعليمي، وميادين اللياقة المطورة، وميدان الإعداد البدنى المفتوح بالكلية الحربية.

كما تفقد الرئيس السيسي، ميدان محاكي المعركة الذي شاهد خلاله تنفيذ الطلبة تمرين الرماية بمحاكى الرماية الذى يحقق الواقعية في تنفيذ التمرين، وكذا المرور على ميادين "التحدي - كروس فيت، وقسم الفروسية، وميدان التحميل".

وأشاد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من مستوى الإعداد الراقي للطلبة المستجدين، كما طالبهم بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة العريقة.

وأدار الرئيس السيسي حوارًا مفتوحًا مع الطلبة الجدد تناول عددًا من الموضوعات والقضايا التي تدور محليًا وإقليميًا، مستعرضًا ما تقوم به الدولة من جهود في مختلف المجالات حتى يتمكنوا من تقدير الموقف بالشكل الصحيح وبأساس معرفي سليم.

كما التقى الرئيس السيسي عددًا من أسر وأهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم، ووجه لهم التحية والتقدير لما يتحملونه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن.