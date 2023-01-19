«شينخوا» تبرز حفاوة استقبال السياح الصينيين فى مصر وزيارتهم للأهرامات

أبرزت وكالة "شينخوا" الصينية، في تقرير مصور، حفاوة استقبال السياح الصينيين في مصر وزيارتهم الأهرامات.

وسمحت السلطات الصينية للمواطنين باستئناف السفر قبيل بدء السنة القمرية الجديدة، برغم المخاوف المتزايدة من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، بعدما رفعت بكين سياسة "صفر- كوفيد" في ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال سونغ تشي يونج، رئيس إدارة الطيران المدني في الصين، إن التعافي السريع للقطاع يتحدى قدرة شركات الطيران على ضمان السلامة، ويتطلب الأمر اهتمامًا كبيرًا بالمخاطر المتعلقة بالوباء، إن القطاع بحاجة إلى "فهم كامل للطبيعة الخاصة والتعقيد في موسم السفر الخاص بعطلة عيد الربيع في عام 2023".

وقالت الإدارة المعنية بتنظيم الطيران إنه منذ بدء موسم السفر السنوي في السابع من يناير، يعود الصينيون إلى بلداتهم استعدادًا لقضاء العطلة التي تبدأ في 21 يناير، وقد بلغ عدد ركاب النقل الجوي 63% من العدد الذي كان عليه في 2019 قبل الجائحة.