الرئيس الصيني قلق من انتشار فيروس كورونا في الريف

أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينج، عن قلقه من انتشار فيروس كورونا في المناطق الريفية.

ووفقا لما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، أعلنت السلطات الصينية أن هناك تخوف من أن يؤدي تنقل أكثر من 30 مليون حول البلاد إلى زيادة الإصابات، كما توقعت السلطات بأن يتجاوز عدد وفيات كورونا 36 ألف بسبب التنقل خلال العطلة الموسمية.

الصحة العالمية تناشد الصين نشر المزيد من المعلومات حول فيروس كورونا

ناشدت منظمة الصحة العالمية الصين الاستمرار في نشر المعلومات حول موجة إصابات "COVID- 19"، بعد أن أعلنت الحكومة عما يقرب من 60 ألف حالة وفاة منذ أوائل ديسمبر، بعد أسابيع من الشكاوى التي كانت تفشل في إخبار العالم بما كان يحدث.

وكان الإعلان يوم السبت أول حصيلة رسمية للوفيات، منذ أن قام الحزب الشيوعي الحاكم فجأة بإلغاء القيود المفروضة على مكافحة الفيروسات في ديسمبر، على الرغم من زيادة الإصابات التي غمرت المستشفيات.

وترك ذلك منظمة الصحة العالمية وحكومات أخرى تناشد الحصول على معلومات، بينما فرضت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى قيودًا على الزوار من الصين.

وقالت الحكومة إن 5،503 أشخاص لقوا حتفهم بسبب فشل الجهاز التنفسي الناجم عن "COVID- 19"، وأن هناك 54435 حالة وفاة بسبب السرطان وأمراض القلب وأمراض أخرى مرتبطة بـCOVID- 19 بين 8 و12 يناير.

وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية، أن الإعلان "يسمح بفهم أفضل للوضع الوبائي".

وقالت إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تحدث هاتفيًا مع وزير الصحة ما شياووي.

وقالت الوكالة: "طلبت منظمة الصحة العالمية أن يستمر تبادل هذا النوع من المعلومات التفصيلية معنا ومع الجمهور".

وأضافت لجنة الصحة الوطنية أنه تم إحصاء الوفيات في المستشفيات فقط، مما يعني عدم إدراج أي شخص مات في المنزل. ولم يشر إلى متى أو ما إذا كان سيصدر أرقامًا محدثة.

وقال مسئول صحي إن "ذروة الطوارئ الوطنية قد تجاوزت" بناءً على انخفاض بنسبة 83٪ في العدد اليومي للأشخاص الذين يذهبون إلى عيادات الحمى من أعلى مستوى في 23 ديسمبر.