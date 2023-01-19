الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«أبل» تؤجل إطلاق نظارات «AR» لأجل غير مسمى

شركة آبل
شركة آبل

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن شركة أبل قد أخرت إطلاق نظارات الواقع المعزز (AR) التي طال انتظارها، إلى أجل غير مسمى بسبب التحديات التقنية، وأنها لا تزال تخطط للكشف عن أول سماعة رأس للواقع المختلط هذا العام.
وأشارت في تقرير لها، إلى أن الشركة تأمل في الأصل في إطلاق نظارات الواقع المعزز بعد الظهور الأول لسماعة الواقع المختلط، والتي تجمع بين كل من الواقع المعزز والواقع الافتراضي، ولكن نظرًا "للتحديات التقنية"، تم تعليق هذه الخطط، من المتوقع الآن إصدار نسخة منخفضة التكلفة من سماعة الواقع المختلط في عام 2024 أو أوائل عام 2025.
ويسلط التحول في الخطط الضوء على الصعوبات التي تواجهها Apple في دخول سوق AR و VR، حيث تراهن الشركة على أن هذه الأجهزة يمكن أن تكون مصدرًا رئيسيًا للإيرادات، لكن التحديات التقنية لإنتاج منتج صديق للمستهلكين أثبتت صعوبة بالنسبة للعديد من شركات التكنولوجيا.

ويبدو أن حلم Apple الأولي في تقديم زوج خفيف الوزن من نظارات الواقع المعزز التي يمكن للناس ارتدائها طوال اليوم بعيدًا عن سنوات عديدة، إذا حدث ذلك على الإطلاق.

على عكس سماعات الواقع الافتراضي (VR) ، التي تقدم تجربة غامرة أكثر ، فإن نظارات الواقع المعزز تراكب المرئيات والمعلومات حول مناظر العالم الحقيقي الأمل هو أن يتمكن المستخدمون من ارتداء مثل هذه النظارات أثناء ذهابهم في يوم عادي، لكن المحاولات السابقة في هذا المفهوم، مثل Google Glass، لم تكتسب قوة جذب كبيرة.

وترجع التكلفة العالية لسماعة الواقع المختلط، والتي من المتوقع أن تكلف حوالي 3000 دولار، يمكن أن تجعلها أكثر من منتج متخصص.

 وتهدف الشركة إلى خفض سعر جهاز متابعة الواقع المختلط عن طريق استخدام رقائق على قدم المساواة مع تلك الموجودة في iPhone بدلاً من المكونات الموجودة في أجهزة كمبيوتر Mac المتطورة. سيؤدي هذا إلى وضع Apple في منافسة مباشرة مع سماعة الواقع المختلط Meta Platforms ، والتي تبلغ تكلفتها 1500 دولار.

وتشير إيداعات العلامات التجارية التي قدمتها شركة Apple إلى استراتيجية الجهاز المزدوج. تضمنت الوثائق الاسمين "Reality Pro" و "Reality One". 

ومن المحتمل أن يكون اسم Pro للنموذج الأولي ، في حين أن اللاحقة "One" قد تكون قيد النظر للإصدار الأرخص. هناك أيضًا تسجيل علامة تجارية لـ "Reality Processor" ، ملمحًا إلى اسم الشريحة المخصصة.

التكنولوجيا العلامات التجارية الواقع الافتراضي شركات التكنولوجيا شركة ابل وكالة بلومبرج الأمريكية

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وائل لطفي

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