بيراميدز يستضيف فاركو قى مباراة الوصول للمركز الثالث بالدورى الممتاز

يستضيف بيراميدز فريق فاركو في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز .

بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 19 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع 7 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على الاتحاد السكندري وغزل المحلة والتعادل مع فيوتشر والهزيمة أمام الأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 27 واحتلال المركز الثالث بفارق نقطة عن الزمالك في انتظار نتيجة مباراة القمة يوم السبت المقبل .

ويخوض بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح وتأهله لنهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار23 لاعبا في قائمة المباراة وهم : شريف إكرامي وأحمد الشناوي ويوسف نادر وعلي جبر وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمد حمدي وعبد الله مجدي وأحمد فتحي وإبراهيم توريه ووليد الكرتي ورمضان صبحي وإسلام عيسى وهشام محمد ومحمود صابر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ومحمد صادق وعبد الرحمن جودة وفخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي ودودو الجباس .

وشهدت القائمة غياب عبد الله السعيد بسبب الإيقاف لطرده في المباراة الأخير أمام فيوتشر ومحمد الشيبي وكريم حافظ بسبب الإصابة .

على الجانب الأخر يحتل فاركو بقيادة إيهاب جلال المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة من انتصارين وسبعة تعادلات و4 هزائم وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وجمع 5 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على سموحة والتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام فيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 16 والتقدم للمركز العاشر.

يدير المباراة أمين عمر ويساعده أحمد نوفل ومحمد عزازي ومعهم عمرو رمضان حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.