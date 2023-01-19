أسوان يسعى للتخلص من لعنة الزمالك على حساب المقاولون

يستضيف المقاولون فريق أسوان في الثالثة إلا ربع عصر اليوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز .

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة من خمسة انتصارات و6 تعادلات وهزيمتين وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 14هدفا وحق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة على حرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلي ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 24 والتساوي مع بيراميدز الذي يحتل المركز ا لرابع في حالة خسارته أمام فاركو .

في المقابل يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز التاسع برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين و6 هزائم وسجل 14 هدفا واهتزت شباكه 14 مرة ويسعى للفوز لضرب عدة عصافير بحجر واحد حيث يعني الفوز الوصول للنقطة 20 وتقليص الفارق مع المقاولون إلى نقطة واحدة إضافة للتخلص من للعنة الفوز على الزمالك في الجولة 11 حيث خاض بعدها مباراتين تعادل فيهما مع البنك الأهلي وحرس الحدود ولم يخسر الفريق الأسواني في أخر خمس مباريات.

واستعد أسوان لمواجهة ذئاب الجبل بإقامة معسكر مغلق في القاهرة شارك فيه 27 لاعبا سيختار أيمن الرمادي 20 منهم في قائمة المباراة وهم : عمرو حسام وخالد وليد وإسلام سليمان ومحمد مصطفى ميدو وأحمد كاستيلو وإسلام جمال ومحمد عطوة وإسلام صلاح وعلي فتحي وأحمد دحروج وأحمد بلية والحسيني سمير ورافائيل أياجوا ومصطفى عناني ومصطفى عبد الرسول ومحمود صلاح ومروان عباس وعماد فتحي وأحمد بلحاج وبلال السيد وعلاء سلامة وجمال السعيد وأحمد خالد وأحمد حمودي وديلسون كاموني ومحمد ناجي جدو وباي كمارا.

ويغيب عن أسوان محمد حمدي زكي للإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات وصابر الشيمي وعبد العزيز موسى وماليك إيفونا بسبب الإصابة.

يدير المباراة مصطفى الشهدي ويساعده محمد فاروق إسماعيل وعلي طلبة ومعهم مبروك نبيل حكمًا رابعًا ومحمد عبد العزيز حكم فيديو ورجب محمد مساعد حكم فيديو .