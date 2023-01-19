الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أسوان يسعى للتخلص من لعنة الزمالك على حساب المقاولون

المقاولون فاز في
المقاولون فاز في مباراته الأخيرة على الإسماعيلي

يستضيف المقاولون فريق أسوان في الثالثة إلا ربع عصر اليوم بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز .

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة من خمسة انتصارات و6 تعادلات وهزيمتين وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 14هدفا وحق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة على حرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلي ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 24 والتساوي مع بيراميدز الذي يحتل المركز ا لرابع في حالة خسارته أمام فاركو .

في المقابل يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز التاسع برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين و6 هزائم وسجل 14 هدفا واهتزت شباكه 14 مرة ويسعى للفوز لضرب عدة عصافير بحجر واحد حيث يعني الفوز الوصول للنقطة 20 وتقليص الفارق مع المقاولون إلى نقطة واحدة إضافة للتخلص من للعنة الفوز على الزمالك في الجولة 11 حيث خاض بعدها مباراتين تعادل فيهما مع البنك الأهلي وحرس الحدود  ولم يخسر الفريق الأسواني في أخر خمس مباريات.

واستعد أسوان لمواجهة ذئاب الجبل بإقامة معسكر مغلق في القاهرة شارك فيه 27 لاعبا سيختار أيمن الرمادي 20 منهم في قائمة المباراة وهم : عمرو حسام وخالد وليد وإسلام سليمان ومحمد مصطفى ميدو وأحمد كاستيلو وإسلام جمال ومحمد عطوة وإسلام صلاح وعلي فتحي وأحمد دحروج وأحمد بلية والحسيني سمير ورافائيل أياجوا ومصطفى عناني ومصطفى عبد الرسول ومحمود صلاح ومروان عباس وعماد فتحي وأحمد بلحاج وبلال السيد وعلاء سلامة وجمال السعيد وأحمد خالد وأحمد حمودي وديلسون كاموني ومحمد ناجي جدو وباي كمارا.

ويغيب عن أسوان محمد حمدي زكي للإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات وصابر الشيمي وعبد العزيز موسى وماليك إيفونا بسبب الإصابة.

يدير المباراة مصطفى الشهدي ويساعده محمد فاروق إسماعيل وعلي طلبة ومعهم مبروك نبيل حكمًا رابعًا ومحمد عبد العزيز حكم فيديو ورجب محمد مساعد حكم فيديو . 

الدوري المصري الممتاز المقاولون فريق أسوان شوقى غريب أيمن الرمادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 19-1-2023

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يناير 2023 وأسعار العملات الأجنبية فى البنوك

الأهلى والزمالك.. تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة القمة

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 19 -1-2023

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

تراجع جديد.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 19 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا بحث مستشار الأمن القومى الأمريكى مع الرئيس الإسرائيلى؟

مستشار الأمن القومى الأمريكى يصل إسرائيل

الجيش اللبنانى يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودى