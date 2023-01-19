تعرف على فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

الاحتفال بذكرى ميلاد المطرب الفنان عبد العزيز محمود، عنوان الاحتفالية التي يقيمها، مركز إبداع بيت الغناء العربي، بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة من مساء اليوم الخميس.

ويضمن الحفل الغنائي، الذي يقدمه الفنان أحمد الوزيري وفرقته الموسيقية، فاصلين من أشهر أغاني الفنان الراحل عبدالعزيز محمود، من بينها: "يا تاكسي الغرام"، "مرحب شهر الصوم"، "يا مزوق ياورد في عود"، "منديل الحلو"، "يانجف بنور"، “بلديا وحبيبي”

أما الفاصل الثاني فيضم باقة متنوعة من أعمال كبار مطربي الموسيقى العربية.

الجدير بالذكر أن الفنان “أحمد الوزيري”، صوليست فرقة الموسيقى العربية للتراث بدار الأوبرا المصرية، شارك في العديد من الاحتفالات والمهرجانات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، منها مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

ــ ليلة مع فنان العود “هشام عصام” بقصر الأمير طاز

في سياق متصل، يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بمقره الكائن في حي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل فني بعنوان "ليلة مع العود المصري"، والتي يحييها فنان العود هشام عصام.

ويقدم هشام عصام باقة متنوعة من أشهر المؤلفات الموسيقية المصرية الخاصة بآلة العود، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال الغنائية الشهيرة التى يقدمها من خلال العزف على آلة العود.

يشار إلي أن “هشام عصام”، تخرج من كلية التربية الموسيقية عام 2005، وحصل على درجة الماجستير في الموسيقى العربية 2018، شارك في العديد من الحفلات المحلية والدولية، قام خلالها بالعزف على ألة العود المصرية، والتى أظهر من خلالها أسلوباً خاصاً ومميزاً في العزف على ألة العود.

ــ مركز إبداع قبة الغوري يستضيف فرقة رضا

كما يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم، حفلاً جديدًا لفرقة رضا للفنون الشعبية ، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

يذكر أن فرقة رضا تأسست عام 1959، وقدمت أولى عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام، وبلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة، و13 راقصًا، و 13 عازفًا حتى وصل العدد حاليًا إلى 180 فنانًا، صمم رقصاتها الفنان الكبير "محمود رضا"، والتي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والنوبة، بمشاركة راقصة الفرقة الأولى "فريدة فهمي".

وأصبحت الفرقة تابعة لوزارة الثقافة عام 1961، وتولى إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا، كما كون الموسيقار علي إسماعيل أوركسترا خاصة بالفنون الشعبية لمصاحبة الفرقة وقام بتلحين عدد كبير من أشهر استعراضاتها.

ــ الفنان على المنسي يقود فرقة “كردان”

كما يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم، حفل غنائي لفرقة "كردان" للموسيقى والطرب الأصيل بقيادة المطرب وعازف العود الملحن على المنسى.

يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة متنوعة من الأغاني منها "فين طريقك فين" ، "سلم عليا"، "حمال الأسية"، "عودت عيني"، "يا مرسال المراسيل"، "وحياتك يا حبيبي"، "يا صحبجية"، "بحبك يا مصر" و "حمال الأسيه".

يذكر أن فرقة "كردان للموسيقى والطرب الأصيل" بدأت مشوارها عام 2019، وقدمت عدد من الحفلات بمراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أكاديمية الفنون، ساقية الصاوي، ملتقى الهناجر بالأوبرا، يتنوع أداء الفرقة في تقديم الأغاني و الأدوار والموشحات الاسكتشات والديتوهات والشعر الغنائي والمنولوج.

ــ “أحوال للروح” بمركز الحرية للإبداع

كما تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف مساء اليوم، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “أحوال للروح”، للكاتب محمد عطية محمود.

ويناقش المجموعة كل من: الناقد الدكتور أحمد جمال ناجي، والنقد أحمد حنفي وتدير الأمسية الكاتبة مني منصور.