وزير السياحة يبحث مع نظيره الأردنى تعزيز العلاقات بين البلدين

واصل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعاته الرسمية، بعقد لقاء مع مكرم القيسي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، خلال فعاليات اليوم الثاني من زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2023.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال السياحة، وتسهيل الحركة السياحية بينهما حيث تم الإشارة إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الشأن وإصدار مجلس الوزراء، خلال الأشهر القليلة الماضية، قرارًا بتسهيل حركة الدخول والخروج من منفذ طابا البحري بما يساهم في تسهيل ودفع الحركة السياحية بين البلدين، كما تم مناقشة إمكانية إعداد مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال السياحة.

وفي نهاية اللقاء وجه عيسى الدعوة لمكرم القيسي لزيارة مصر قريبًا لاستكمال المناقشات والإجراءات الخاصة بتوقع مذكرة التفاهم بين البلدين.

وقد شارك، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، في مراسم افتتاح المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 في دورته الـ٤٣، والذي افتتحه الملك فيليب السادس ملك إسباني،ا والذي استقبل وزراء سياحة الدول المشاركة في المعرض، للترحيب بهم وتم التقاط صورة جماعية مع الوزراء، حيث يُشارك في المعرض هذا العام أكثر من ٢٦ وزيرًا للسياحة.

وأشار عيسى إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد ثالث أكبر تجمع سياحي دولي وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة باللغة الإسبانية، لافتًا إلى أهمية السوق الإسباني باعتباره من الأسواق السياحية الرئيسية بالنسبة لمصر.

وتشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار هذا العام، في المعرض بجناح مساحته ٢٩٧ متر مربع على شكل معبد فرعوني، ويُشارك فيه ٣٢ عارض يمثلون عدد من الشركات السياحية والمنشآت الفندقية، بالإضافة إلى مكتب مصر للطيران بمدريد، وشركة آير كايرو.

ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع كبار القيادات التنفيذية في بعض شركات الطيران والشركات المالكة للمنشآت الفندقية، ولقاءات أخرى رسمية مع عدد من المسئولين من الجانب الإسباني، وذلك بهدف مناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإسباني.