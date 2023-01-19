الخميس 19 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل قمة السبت.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك خلال شهر يناير

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة.

مباراة السبت، ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الأهلي نظيره الزمالك خلال شهر يناير، حيث التقى الفريقان من قبل في 13 مواجهة خلال الشهر.

الأهلي فاز في 6 مباريات، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مواجهات، وفاز الزمالك في لقاء وحيد.

أولى المواجهات التي جمعت الفريقين في شهر يناير، كانت يوم 29 يناير 1965 وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

أما آخر المواجهات بين الأهلي والزمالك في يناير، فكانت يوم 8 يناير 2018 وفاز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وأكبر نتيجة حدثت في مواجهات الفريقين خلال شهر يناير، فكانت في دوري منطقة القاهرة عام 1973 وحينها فاز الأهلي بخمسة أهداف لهدف.

الاهلى الزمالك الدورى المصرى شهر يناير مباراة القمة

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قبل قمة السبت.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك خلال شهر يناير

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