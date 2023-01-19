مجدى أحمد على: الأرشيف السينمائى المصرى مهدد بالضياع

قال المخرج مجدي أحمد علي، المخرج السينمائي، إنه تقدم بمشروع لحفظ أرشيف السينما المصرية، مؤكدًا أن التأخير في الحفاظ على أرشيف الأفلام السينمائية كارثي ويهدد تاريخها.

الأرشيف السينمائي

وأكد مجدي أحمد علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك استهتار بحرق واختفاء بعض الأفلام وفقد بعض الأعمال، مشددًا على أن الأرشيف السينمائي في حالة سيئة وليس هناك إحصاء دقيق للأفلام، ولهذا مصر بحاجة إلى لجنة قومية للحفاظ على التراث من قبل رئيس الجمهورية.

التراث الفني المصري

وأضاف في حديثه، أنه يجب البحث والتحري لاستعادة التراث السينمائي وأرشفته لغرض التوثيق، خاصة وأن تاريخ السينما المصرية يحتاج لقرار سيادي لترميم أرشيف السينما.