الخميس 19 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيراميدز يكشف كواليس محاضرة باتشيكو المؤثرة بين شوطى مباراة الزمالك

بيراميدز
بيراميدز

كشف نادي بيراميدز، كواليس غرفة الملابس والمحاضرة التي ألقاها جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، بين شوطي مباراة الزمالك التي أقيمت الإثنين الماضي في نصف نهائي كأس مصر.

وكان بيراميدز قد تمكن من الفوز على الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على فيس بوك، مقطع فيديو يتضمن تسجيلًا لما دار داخل غرفة ملابس الفريق بين شوطي مباراة الزمالك، حيث تحدث ثنائي الفريق الحارس شريف إكرامي ومهاجم الفريق دودو الجباس مع اللاعبين للشد من أزرهم.

وأكد إكرامي والجباس لزملائهما في الفريق أن بيراميدز كان الأفضل في شوط اللقاء الأول رغم النقص العددي الموجود في صفوفه بعد طرد مدافعه علي جبر خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول.

أما البرتغالي جايمي باتشيكو فقد طالب اللاعبين بالضغط بقوة على لاعبي الزمالك في الشوط الثاني وعدم التراجع أمامهم.

المدرب البرتغالي أكد كذلك تفوق فريقه على لاعبي الزمالك داخل الملعب في الشوط الأول.

كما طالبهم  بالسعي لإحراز هدف التعادل في شباك الزمالك الذي أنهى الشوط الأول وقتها متقدمًا بهدف.

 

بيراميدز البرتغالي باتشيكو الزمالك كاس مصر

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