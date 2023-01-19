الخميس 19 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أشرف سنجر بعد ترشح ترامب: الشعب الأمريكى أجهد من اختيار رؤساء متقدمين بالسن

ترامب
ترامب

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإعلان ترشحه للانتخابات الأمريكية، يريد أن يسبق كل المؤسسات التي تسعى لإدانته سواء من حزبه أو من داخل المؤسسات الأخرى بسبب المخالفات التي قام بها من امتلاك وثائق سرية، ومن اقتحام الكابيتول.

 

 وأضاف “سنجر”، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد تحدي كبير لترامب، مع حاكم فلوريدا، حيث إن آخر استطلاع للرأي كشف أن الفارق بينهما هو 23 نقطة فقط، وهو سيكون من المرشحين للرئاسة أيضًا.

 

الحزب الجمهوري ليس ملزمًا بترشيح ترامب

وأكد أن الحزب الجمهوري ليس ملزمًا بترشيح ترامب باعتبار أن الحزب لديه عدد من المرشحين وسيختار الأنسب له، خاصة أن الشعب الأمريكي لا يعود لانتخاب رئيس فشل في الانتخابات الثانية له لأنهم يرون أن استنفز كل فرصه.

 

وأشار إلى أن  الشعب الأمريكي، أجهد من اختيار رؤساء متقدمين في السن ويوجد شباب في الأحزاب وتحظى بشعبية كبيرة داخل أحزابهم وهذا النمط يحتاجه الأمريكان. 

أشرف سنجر ترامب للانتخابات الأمريكية الشعب الامريكي أجهد السن الأحزاب

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