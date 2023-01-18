كيف ضربت موجات كوفيد 19 الأخيرة كرة القدم في الصين؟

ضرب موجات كوفيد 19 الاخيرة في الصين، العديد من قطاعات الهامة في البلاد، كما أثرت على المهارات والرياضة وكرة القدم الصنينة، فقد رصد تقرير عبر صحيفة الجارديان البريطانية العديد من الصور للعديد من ملاعب كرة القدم الصينية وهي فارغة تماماً عقب توقف النادي على التدريب او ممارسة المباريات في البلاد.

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أنه مع فرض قيود صارمة في الصين وتعميم نظيرية زيرو كوفيد في البلاد، فقد أصبحت القطاعات البقاء على قيد الحياة في ظروف العمل، كما ان التخلي عن سير المل في بكين ادى الى التخلي وترك جميع القطاعات في البلاد التي يبلغ سكانها 1.4 مليار دولار..

كرة القدم في الصين

تحول الدوري الصيني الممتاز من كونه أحد أكثر المسابقات شهرة في العالم إلى منافسة لمدة 3 سنوات أقيمت معظم المباريات في ملاعب فارغة وأماكن مركزية.

كما كان اللاعبون إما عالقين في الفنادق لعدة أشهر، مثل باولينيو وأندرسون تاليسكا في عام 2021 ، لم يتمكنوا من العودة إلى البلاد من الخارج وانتهى بهم الأمر بالإفراج عنهم بعد شهور.

ومع عدم وجود مشجعين وتأخير المباريات لأسابيع وشهور ومغادرة كبار اللاعبين ، فلا عجب في فقد الكثير من الاهتمام، كما أوقف الاتحاد الصيني لكرة القدم الجدول الزمني الذي كان موجودًا لأشهر حتى يتمكن المنتخب الوطني من الاستعداد لمباريات تصفيات كأس العالم (التي كان يجب لعبها في الخارج لأن المنافسين لم يتمكنوا من دخول الصين) ، مما أدى إلى إبعاد المزيد من الجمهور واللاعبين.

وافاد التقرير انه لم يكن الدوري الصيني الممتاز خيارًا أبدًا للاعب النصر الجديد فحسب ، بل لم يُذكر أبدًا على أنه أبعد الاحتمالات أو الشائعات الأكثر جموحًا، كما لم ينجح الأمر على أي حال لأن Team Dragon لم يقترب من كأس العالم في قطر، حيث أنهى التأهل بثماني نقاط خلف عُمان و 17 وراء بطل المجموعة ، المملكة العربية السعودية ، موطن الدوري الذي حلت محل الصين في آسيا.

ازمات بمثابة صدمة

واشارت الصيفة في تقريرها، ان الصدمة بسبب فيروس كورونا في البلاد ادت الى فشل في حضور المباريات بالاضافة الي ازمات مالية متالية بسبب عدم شراء المشجعين للتذاكر، وانخفاض عائدات الرعاية وفقدان المذيعين الاهتمام بسبب الجدول الزمني غير المنتظم ، سرعان ما كانت العديد من الأندية تكافح.

في نهاية موسم 2021، تحدث تشانغ ووي ريونغ، مدرب تشونغتشينغ ، للكثيرين عندما انهار بالبكاء وقال: "أود أن أقول شكراً للاعبين الذين تغلبوا على العديد من الصعوبات هذا العام، والسبب في ذرف الدموع هو أنني شعرت بالأسف الشديد لهم ولعائلاتهم ".