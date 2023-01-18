الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار منزل قديم خالٍ من السكان دون وقوع إصابات بمدينة مطاى بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مدينة مطاي شمال محافظة المنيا إنهيار منزل قديم خال من السكان دون وقوع إصابات وقامت قوات الحماية المدينة بفصل المرافق عن المنزل المنهار وفرض كردون أمني؛ حفاظًا على حياة المارة وتحرر المحضر اللازم.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار منزل قديم ملك حنا ملاك بشارع الكنيسة بمدينة مطاي شمال المحافظة دون إصابات بشرية.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، والفحص تبين أن المنزل المنهار مكون من طابق واحد ومبني بالطوب اللبن علي مساحة 29 متر مربع، وخال من السكان، ولا يشكل أي خطورة علي المنازل المجاورة.

تم فصل المرافق من غاز طبيعي وكهرباء ومياه عن المنزل وعمل كردون أمني؛ حفاظا على حياة المارة، وتم إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم.

إنهيار منزل قديم مدينة مطاي بالمنيا دون وقوع إصابات بشرية خالي من السكان قوات الحماية المدينة بمحافظة المنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

من الإسكندرية.. البابا تواضروس يترأس قداس «عيد الغطاس»

عمرها 93 عامًا.. «الدستور» يفتش عن سر صدور «مذكرات نشال» فى نسختين

محلل سياسى: «بيستوريوس» شخصية مستقلة وقادر على إدارة وزارة الدفاع الألمانية

تحريات مكثفة حول العثور على جثة فتاة مخنوقة داخل شقتها بأطفيح

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا بحث مستشار الأمن القومى الأمريكى مع الرئيس الإسرائيلى؟

مستشار الأمن القومى الأمريكى يصل إسرائيل

الجيش اللبنانى يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودى