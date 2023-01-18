انهيار منزل قديم خالٍ من السكان دون وقوع إصابات بمدينة مطاى بالمنيا

شهدت مدينة مطاي شمال محافظة المنيا إنهيار منزل قديم خال من السكان دون وقوع إصابات وقامت قوات الحماية المدينة بفصل المرافق عن المنزل المنهار وفرض كردون أمني؛ حفاظًا على حياة المارة وتحرر المحضر اللازم.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار منزل قديم ملك حنا ملاك بشارع الكنيسة بمدينة مطاي شمال المحافظة دون إصابات بشرية.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، والفحص تبين أن المنزل المنهار مكون من طابق واحد ومبني بالطوب اللبن علي مساحة 29 متر مربع، وخال من السكان، ولا يشكل أي خطورة علي المنازل المجاورة.

تم فصل المرافق من غاز طبيعي وكهرباء ومياه عن المنزل وعمل كردون أمني؛ حفاظا على حياة المارة، وتم إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم.