الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كاميرات بتصورك ليلًا.. تعرف على تفاصيل منظومة الرادارات بالدقهلية

تركيب الردار
تركيب الردار

انتهت إدارة مرور الدقهلية تحت إشراف العميد هشام دياب مدير مرور الدقهلية من تركيب 18 رادار ثابت على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق محافظة الدقهلية.

حيث تقوم تلك الرادارات برصد المخالفات المرورية ليلًا بواسطة رادارات جديدة ومنظومة حديثة بهدف تقليل السرعات المتهورة لقائدي المركبات أثناء القيادة على الطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية ولرصد مخالفي السيارات وقواعد السير على الطرق السريعة.

ولتقليل نزيف الأسفلت تقوم تلك الرادارات بعمليات بتصوير السيارات المخالفة للسرعات المقررة لها فى الظلام وهى صور ملونة وبمجرد التقاط المخالفة يتم توقيعها على صاحب السيارة ومن تلك المخالفات عدم استخدام حزام الأمان والمخالفة للسرعات المقررة على الطرق ومخالفات طمس اللوحات المعدنية، واستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

وتم تركيب الرادارات على طريق ميت غمر المنصورة وطريق دمياط الشرقى وطريق رافد جمصة وطريق السنبلاوين بالإضافة الى الطريق الساحلي وتم تحديد السرعة 90 كم /الساعة للملاكي وتحديد السرعة 80 كم/ الساعة نقل جماعي  تحديد السرعة 70 كم/ الساعة نقل خفيف وتحديد سرعة 60 كم/ الساعة للنقل الثقيل.

كما تشن إدارة مرور الدقهلية حملات مكثفة بمواقف الاتوبيسات و بالشوارع الرئيسية بنطاق مدينة المنصورة و الطرق السريعة لإجراء تحليل مخدرات لجميع السائقين ذلك بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء ومديرية الشئون الصحية وذلك بمعاقبة المتعاطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطي المواد المخدرة بين سائقى المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

مرور الدقهلية الدقهلية ردار الطرق مدير مرور الدقهليه

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وائل لطفي

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