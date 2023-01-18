ضبط 200 كيلو سلع تموينية بحوزة أحد التجار بدون وجه حق بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة اليوم الأربعاء، بتنفيذ حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية، وذلك حفاظًا على استقرار الحالة الاقتصادية للدولة وتنفيذًا لتعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز؛ لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وضمان تقديم منتجات آمنة للمواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 96 محضرًا، منها 109 محاضر في مجال الأسواق والمحال التجارية، منقسمة إلى 60 محضرًا في مجال الأسواق والمحال التجارية، و49 محضرًا في مجال الرقابة على المخابز التجارية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد التجار بحوزته كمية تقدر بـ200 كيلو سكر ومكرونة وأرز بدون وجه حق، وضبط أحد المخابز لتصرفه في 6 شكائر دقيق بدون وجه حق، وأيضًا تم ضبط مخبز لتصرفه في 7 شكائر دقيق.

وقد وجَّه "بشارة" بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بكافة أرجاء المحافظة.