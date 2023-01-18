شارموفرز تطرح ثانى أغنيات ألبوم «كرڤان» (فيديو)

طرحت فرقة شارموفرز، اليوم الأربعاء، أغنية "Je Suis Malade" ثانى أغنيات ألبومها الجديد "كرڤان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته، مع انطلاق عام 2023.

ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة، يتم طرحها على فترات.

وتواصلت التحضيرات لطرح كليب "Je Suis Malade" مع المخرج عمر دونجا على مدار الأسبوع الماضي، ودارت فكرته فى إطار بسيط، يعبر عن معنى كلماته التى تتحدث عن الحبيب والبلد فى الغربة.

أغنية "Je Suis Malade" من كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع عادل محمد - محمد العرقان - محمد الفارة.

كلمات " Je Suis Malade":..



في بعدك

je suis malade

ونسيتيني اللي فات يا

في بعدك

je suis malade

ونسيتيني اللي فات يا

كنت فاكر الحب الأول مبيتكررش واللي قالوا أي حب تاني مابيقشعرش

كنت فاكر الحب الأول مبيتكررش وقالوا أي حب تاني مابيقشعرش

فين أيام ما كنت أشوفك وأقول الله اتفقنا على البعاد وقولنا cava

هيعدي وقت ونتعود بس كنت غلطان العيش في بلدي أطعم ليا من التورتة

في الغربة يوماتي محتار وده ليل ونهار ده كل يوم

في بعدك

je suis malade

ونسيتيني اللي فات يا

في بعدك

je suis malade