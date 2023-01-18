الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شارموفرز تطرح ثانى أغنيات ألبوم «كرڤان» (فيديو)

شارموفرز
شارموفرز

طرحت فرقة شارموفرز، اليوم الأربعاء، أغنية "Je Suis Malade" ثانى أغنيات ألبومها الجديد "كرڤان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته، مع انطلاق عام 2023.

ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة، يتم طرحها على فترات.

وتواصلت التحضيرات لطرح كليب "Je Suis Malade" مع المخرج عمر دونجا على مدار الأسبوع الماضي، ودارت فكرته فى إطار بسيط، يعبر عن معنى كلماته التى تتحدث عن الحبيب والبلد فى الغربة.

أغنية "Je Suis Malade" من كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع عادل محمد - محمد العرقان - محمد الفارة.

كلمات " Je Suis Malade":..
 

في بعدك
je suis malade
ونسيتيني اللي فات يا
في بعدك
je suis malade
ونسيتيني اللي فات يا
كنت فاكر الحب الأول مبيتكررش واللي قالوا أي حب تاني مابيقشعرش
كنت فاكر الحب الأول مبيتكررش وقالوا أي حب تاني مابيقشعرش
فين أيام ما كنت أشوفك وأقول الله اتفقنا على البعاد وقولنا cava
هيعدي وقت ونتعود بس كنت غلطان العيش في بلدي أطعم ليا من التورتة
في الغربة يوماتي محتار وده ليل ونهار ده كل يوم
في بعدك
je suis malade
ونسيتيني اللي فات يا
في بعدك
je suis malade

 

ألبومها الجديد التو ألبو ألبوم الاول الألبوم الأغنيات الأغنية الإجتماع

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