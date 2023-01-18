الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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نقيب الزراعيين: نأمل تطبيق الزراعة التعاقدية على كافة السلع الاستراتيجية

الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر للفلاح المصري، وحرصه على رفع سعر التوريد من الفلاح لتحقيق ربح له في ظل تزايد أسعار خامات الزراعة. 

دعم الدولة للفلاح

وأكد الدكتور سيد خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر اليوم برفع سعر توريد إردب القمح من ١٠٠٠ إلى ١٢٥٠ جنيهًا، وذلك كنوع من أنواع الدعم النفسي والمالي للفلاح.

الزراعة التعاقدية

وأضاف في حديثه، أن الزراعة التعاقدية تجربة ناجحة ويأمل تعميمها على باقي المحاصيل والسلع الاستراتيجية، خاصة أن الدولة تسير على قدم وساق من أجل زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

سيد خليفة نقيب الزراعيين دعم الدولة للفلاح رفع سعر توريد القمح اخر النهار قناة النهار

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