إصابة 8 في حادث تصادم سيارتين بأبوصوير بالإسماعيلية

تعرض 8 أشخاص لإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أمام البنك الزراعي في نطاق مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية.



وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم رئيس المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث بين سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي في دائرة مركز ومدينة أبوصوير.

على الفور انتقل رجال الأمن ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ7 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وجارِ تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.