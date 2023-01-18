الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى مركز المنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالقرى التابعة له وتمكنت من رصد وإيقاف 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية بقرية تله تمكنت اليوم من تنفيذ إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة 12 سهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون لمنع انتشار العشوائيات واسترداد الأراضي الزراعية لطبيعتها وحفاظًا على حقوق الأجيال القادمة في المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم التنظيم بالوحدة المحلية بقرية صفط الخمار قام برصد وإزالة حالة تعدٍ في المهد لبناء مخالف على أرض زراعية بمساحة قيراط وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم. التنظيم والإزالات بالوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان  تمكن من تنفيذ حالتي تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة قيراط ونصف بقريتي أبو قرين وعزبة التل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات واحترامًا لسلطة القانون ذلك بتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتأكيده على عدم التهاون والتصدي بكل قوه وحسم لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء موجهًا برصد المخالفة والتعامل الفوري معها.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملات رصد وإزالة كافة أشكال التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة والتصدي لظاهرة البناء العشوائي بدون ترخيص بكافة القرى التابعة لها أو أحياء المدينة وذلك من خلال منظومة المتغيرات المكانية أو فرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقري موجها برصد المخالفه والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة.

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المنيا إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية قري مركز المنيا قري تلة وصفط الخمار وبني محمد سلطان الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا

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